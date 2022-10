Déménagement du CLSC : la première soumission jugée «non conforme»

Il faudra attendre encore un peu avant de voir le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent octroyer un contrat dans le cadre du projet de relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup. La plus basse soumission a récemment été jugée non conforme, causant certains délais avec le ministère.

Cette soumission avait été faite par l’entreprise Carrefour Rivière-du-Loup inc., une propriété du Groupe Mach qui est également propriétaire du Centre commercial de Rivière-du-Loup. Elle s’élevait à 4 562 782 $.

Gilles Turmel, responsable des communications pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, explique que la direction régionale bénéficiait d’un délai de 120 jours afin d’analyser ses options et la conformité des offres reçues à la suite de leur ouverture le 14 juillet.

C’est dans le cadre de ce processus de vérification que la plus basse proposition a finalement été écartée. «On avait des doutes, alors on a demandé un avis juridique qui nous a donné une confirmation», a commenté M. Turmel, ne s’avançant pas sur les raisons de la non conformité.

Le processus d’attribution du contrat suit maintenant son cours avec les autres soumissionnaires. La nouvelle offre la plus basse est dorénavant celle du Complexe Rivière-du-Loup inc. à 11,2 M$. Ses deux actionnaires sont Gestion Yan Boudreau, qui est aussi président du Groupe Medway, et Gestion Jacques Poitras.

Les autres propositions ont été faites par l’entreprise appartenant à l’homme d’affaires Michel Cadrin, qui assure la gestion de la Place Témis à Rivière-du-Loup, ainsi que celle de Dre Josée Bouchard.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte faire connaître sa nouvelle recommandation au ministère prochainement, mais la direction ignore quand celui-ci pourra confirmer l’octroi du contrat. Aucun échéancier n’est fixé de ce côté. En raison des nouveaux délais, le CISSS a aussi demandé davantage de temps aux soumissionnaires impliqués.

Rappelons que le CISSS du Bas-Saint-Laurent est à la recherche d’un immeuble à louer pour relocaliser les activités du CLSC de Rivière-du-Loup à partir du 1er avril 2024.

Initialement, le bail pour les locaux actuels (sur la rue Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup) a pris fin le 31 mars dernier. Le CISSS a cependant prolongé son entente de deux ans, portant le déménagement au printemps 2024.

Selon l’appel d’offres, les nouveaux lieux doivent avoir une superficie d’au moins 3 000 mètres carrés et inclure 85 places de stationnement. La durée de bail sera de 10 ans avec une option de renouvellement annuel pour 10 années supplémentaires.