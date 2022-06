Prolongement de l’autoroute 85 : déviation de la circulation à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’à compter du jeudi 23 juin, une modification sera apportée à la configuration de la circulation sur l’autoroute 85 (Claude-Béchard), à Saint-Honoré-de-Témiscouata. Ce changement permettra au Ministère de poursuivre les travaux de construction de l’autoroute dans ce secteur.

À partir du kilomètre 59, la circulation en direction sud se fera sur une seule voie. Elle sera ensuite déviée sur la route Gérard-Roy, à sens unique, sur une distance d’un peu plus de 2 km. La limite de vitesse sera fixée à 70 km/h dans ce secteur.

Quant aux usagers qui circulent en direction nord, ils demeureront sur la chaussée d’autoroute existante. Cette configuration demeurera en place jusqu’à l’automne 2022.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.

Rappelons que la phase III du réaménagement de la route 185 en autoroute concerne le tracé de 40 km entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha !. Le coût de cette phase est de 883,3 millions de dollars, dont un maximum de 389,7 millions proviendra du gouvernement fédéral.

En plus du tronçon 6 à Saint-Honoré-de-Témiscouata, les tronçons 2 et 3 à Saint-Antonin et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup seront complètement mis en service d’ici la fin de l’année 2022. La mise en chantier du septième et dernier tronçon de la phase III, à Saint-Honoré-de-Témiscouata et Saint-Louis-du-Ha! Ha! est également prévue en 2022.