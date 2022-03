Le Grand McDon aura lieu le 11 mai

Les Restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup, La Pocatière, de Témiscouata-sur-le-Lac et de St-Jean-Port-Joli, propriétés de Pierre Dubillard, invitent la population à participer au 29e Grand McDon, le mercredi 11 mai prochain.

Cette année, les restaurants à l'arche dorée se sont associés avec Vincent Beauchesnes, président du Groupe Véloce, qui agira à titre président d’honneur de l’évènement. L’objectif des restaurants a été fixé à 70 000 $ pour la journée.

Grâce à la générosité des entreprises et de la clientèle, 75% des sommes recueillies seront remis à des organismes locaux du KRTB. Finalement l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald recevra 25% du montant.

Pierre Dubillard, franchisés McDonald’s, entend faire de cette journée une fête de la générosité et de la solidarité comme par les années passées. Dans le KRTB comme ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une occasion spéciale de rapprochement avec la population.

Durant cette journée, des personnalités d’ici, gens d’affaires, politiciens, artistes, sportifs, représentants des médias, parents et amis «adopteront» les restaurants et mettront la main à la pâte pour appuyer les membres de notre personnel dans une ambiance de plaisir et d’entraide. Rendez-vous le 11 mai.