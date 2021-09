Acti-Familles souligne son 25e anniversaire

C’est lors de sa kermesse annuelle que le 25e anniversaire d’Acti-Familles sera souligné, samedi le 11 septembre dès 10 h. En effet, cela fait 25 ans que l’organisme est présent dans le secteur du Transcontinental pour apporter du support aux familles de diverses façons.

Plusieurs activités seront proposées lors de la journée pour divertir les familles (mini-fermette, bassin de pêche, mini-rallye, plus de vingt exposants de toutes sortes, etc.). C’est à 13 h que l’on soulignera l’anniversaire de l’organisme.

«C’est une grande fierté pour moi d’être la directrice de cet organisme qui a su grandir et si bien s’adapter aux besoins des familles de la région! Suivez nos annonces cet automne pour de nouveaux projets!», mentionne avec enthousiasme Jane Breton, la directrice générale de l’organisme.

Acti-Familles, bien ancré dans le milieu, compte maintenant plus de 10 employés et offre les services suivants : friperie, ateliers diversifiés, halte-garderie communautaire, entraide-familles, éveil à la lecture, tout p’tit gym, cours de gardiens avertis, activités ponctuelles, etc.

Le Regroupement Acti-Familles est un organisme communautaire Famille situé à Pohénégamook couvrant 8 municipalités de la partie ouest du Témiscouata, dont la mission est de soutenir les parents en tant que premiers éducateurs de leur enfant et de les accompagner dans l’enrichissement de leur expérience parentale. Depuis 1996, Acti-Familles améliore les conditions de vie des familles par de l’aide matérielle, des activités d’éducation et de prévention et des services d’entraide.