Des étudiants de retour et bien présents au Cégep de Rivière-du-Loup

Le lundi 23 août marque le début des cours, mais surtout un retour en présence pour plus de 1 050 étudiantes et étudiants, de même que les 200 membres du personnel du Cégep de Rivière du-Loup. Depuis la semaine dernière, les corridors du Cégep revivent grâce au va-et-vient de la communauté étudiante et des membres du personnel : un moment attendu depuis près d’un an et demi.

«La fébrilité est palpable dans nos murs. Nous voyons clairement que les gens se sont ennuyés les uns des autres et qu’ils sont heureux de se revoir et de se parler de vive voix. Même si nous demeurons prudents, nous sommes optimistes et confiants par rapport à cette année en présence», mentionne avec enthousiasme René Gingras, le directeur général du Cégep.

Cette édition de la rentrée représente également le retour des étudiants internationaux, dont 113 nouveaux arrivent de la Belgique, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de La Réunion et de la France.

UN RETOUR EN PRÉSENCE, MAIS SOUS LE SIGNE DE LA PRUDENCE

La Direction du Cégep multiplie les efforts de sensibilisation pour encourager la communauté collégiale à faire preuve de prudence, et ce, malgré un taux de vaccination fort encourageant.

Pour l’instant, en cas d’éclosion, la Direction opterait pour la protection des gens non vaccinés en leur demandant un isolement préventif. Les personnes vaccinées pourraient alors poursuivre leurs activités en présence.

L’autocar Vacc-I-Express était d’ailleurs présent dans l’aire de stationnement du Pavillon Ronald-Landry le 19 août dernier et accueillait toute personne désirant recevoir une première ou une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Une deuxième clinique de vaccination sans rendez-vous aura également lieu cette semaine, le mardi 24 aout à la bibliothèque du Cégep.

UNE COHORTE HISTORIQUE EN TECHNIQUES DE PHARMACIE

Nouveauté cette année, le programme Techniques de pharmacie accueillera une première cohorte de 28 étudiantes et étudiants. Après leurs trois années d’études, ces techniciennes et techniciens en pharmacie travailleront en étroite collaboration avec les pharmaciens en accomplissant plusieurs tâches pharmaceutiques techniques, administratives et cliniques. Rappelons que le Cégep de Rivière-du-Loup est le seul établissement dans l’Est-du-Québec à proposer Techniques de pharmacie.

DES TRAVAUX MAJEURS AU CARREFOUR DU CÉGEP

Parmi les autres nouveautés, un chantier majeur se déroule présentement au Carrefour du Cégep. Des travaux d’une valeur d’environ 1,5 M$ permettront d’accentuer la luminosité, d’ajouter de nouveaux gradins habitables en bois, de troquer les chaises pour des banquettes et fauteuils, de bonifier l’offre de services par l’ajout d’un comptoir bistro qui servira viennoiseries, du prêt-à-manger et des cafés spécialisés.

À la suite des travaux, il sera aussi possible d’accéder plus naturellement à ce nouvel espace social et confortable grâce à un escalier qui se trouvera dans la salle à manger de la cafétéria. Véritable lieu de rencontre entre les cours, le Carrefour est devenu avec les années un incontournable au Cégep pour relaxer, réaliser des travaux scolaires, déguster un bon repas ou une collation, prendre un café ou simplement pour assister à un spectacle ou à une activité socioculturelle. Le Carrefour 2.0 accueillera ses premiers usagers au début de l’année 2022.