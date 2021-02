L’Association du cancer de l’Est du Québec recherche des bénévoles téléphonistes

L’Association du cancer de l’Est du Québec fait appel à votre fibre solidaire pour l’aider dans ses campagnes de financement en devenant bénévole téléphoniste. C’est avec un téléphone, votre implication et votre enthousiasme que vous contribuerez au succès de nos campagnes.

L’Association recrute des bénévoles téléphonistes pour sa campagne de souscription téléphonique qui se déroulera du 1er mars jusqu’au 15 avril 2021. Sous la supervision d’une responsable de l’Association, vous contacterez par téléphone des donateurs qui ont déjà versé un don à l’organisme dans le passé pour les inviter à renouveler leur geste de générosité. Un scénario d’appel et une liste de donateurs vous seront fournis. Les appels peuvent être effectués dans les locaux de l’Association ou à votre domicile.

À partir des locaux de l’Association :

Les appels téléphoniques auront lieu du lundi au mercredi, de 18 h à 20 h 30. Les bénévoles intéressés pourront choisir d’accomplir une ou plusieurs soirées d’appels, selon leurs disponibilités. L’Association applique de façon rigoureuse les mesures d’hygiène et distanciation. Les bénévoles devront porter le masque lors de leurs déplacements dans les locaux et respecter une distance de deux mètres en présence d’autres personnes. Les surfaces et outils de travail (bureau, téléphone, stylos, …) sont nettoyés et désinfectés avant et après chaque soirée d’appels.

À votre domicile :

Vous avez aussi la possibilité d’effectuer ces appels de chez-vous. Nous effectuons la livraison et la récupération des consignes, du matériel et des fiches d’appels.

Téléphonistes-recruteurs

Du 1er mars au 1er juin, à l'aide du matériel fourni par l'Association (consignes, scénario d'appel, listes d'appels, etc.), vous aurez pour mandat de contacter par téléphone les démarcheurs de la campagne 2020 pour confirmer leur participation à l’édition de cette année. Également, vous recruterez de nouveaux bénévoles afin de combler l’équipe de démarcheurs. La personne responsable conviendra avec vous du moment de la journée ou de la semaine où vous accomplirez ces tâches de recrutement, dans le respect de vos disponibilités et des besoins de l’organisation. Les appels se font à partir de votre domicile. Nous effectuons la livraison et la récupération du matériel requis pour faire ce travail, sur une base régulière. Afin d’assurer la sécurité de tous dans le contexte de Covid-19, nous obtiendrons comme l’an dernier l’accompagnement de la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent dans la rédaction des procédures à respecter lors du démarchage dans les rues par nos bénévoles.

Tentez l’expérience

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Sylvie Carroll, coordonnatrice des bénévoles, au 418 724-0600, poste 2014, ou par courriel à [email protected] Plus il y aura de personnes impliquées, plus l’Association pourra développer son offre de service pour toujours mieux répondre aux besoins des gens touchés par le cancer.

Organisme 100 % régional

Seul organisme en oncologie voué exclusivement au mieux-être des communautés du Bas-St-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, l’Association du cancer de l’Est du Québec poursuit la mission d’humaniser les services aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches, de sensibiliser la population aux risques de la maladie et de soutenir la lutte contre le cancer.