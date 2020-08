AncreL’entretien d’un comptoir de cuisine en granit

Texte commandité

De nombreux propriétaires rêvent de rénover leur cuisine pour la rendre plus fonctionnelle, mais également pour l’adapter au goût du jour. Parmi les éléments les plus populaires, il est difficile de ne pas mentionner les comptoirs de cuisine en granit. Leur solidité et leur style polyvalent ne sont que quelques éléments qui expliquent leur popularité.

Cependant, l’achat d’un comptoir de cuisine ou de salle de bain en granit demande une certaine réflexion. Plusieurs personnes ignorent que ce matériau naturel demande un entretien considérablement plus important que bien d’autres matériaux. En plus du coût d’achat plus élevé, les propriétaires doivent prendre soin de leur comptoir.

L’entretien quotidien d’un comptoir de cuisine en granit

Comme n’importe quelle surface de travail, les comptoirs de cuisine en granit doivent être régulièrement nettoyés pour éviter l’accumulation de poussière et la formation de tache permanente. Il suffit de nettoyer rapidement les dégâts et d’éviter à tout prix que des matières sèchent ou collent sur la pierre.

Le granit est une pierre naturelle recouverte d’un fini protecteur. Ce fini possède une certaine résistance, mais il faut éviter de l’abîmer avec des produits toxiques, comme du dégraissant ou des produits pour l’acier inoxydable. De plus, il faut éviter d’utiliser des matières abrasives comme des éponges à vaisselle ou des lames en métal. Si jamais des taches ne s’effacent pas avec de l’eau et du savon à vaisselle, il est possible de vaporiser un mélange d’eau et de vinaigre sur la tâche et de laisser agir la solution quelques minutes avant d’essuyer la surface et de la rincer à grande eau.

Il faut également faire attention aux chocs sur le comptoir. Il n’est généralement pas recommandé de s’asseoir directement sur la surface de travail, même pour les enfants. De plus, il ne faut pas déposer lourdement des masses sur le comptoir pour éviter de le fissurer.

L’entretien annuel d’un comptoir de cuisine en granit

En plus de l’entretien quotidien de la surface de travail en granit, les propriétaires doivent apposer annuellement une nouvelle couche de fini. En effet, le granit est une pierre poreuse et le fini permet d’éviter les infiltrations d’eau et les fissures.

Pour vérifier si vous devez appliquer une nouvelle couche de fini sur votre comptoir, vous pouvez effectuer le test suivant :

Nettoyer une zone de votre comptoir avec un mélange d’eau et de savon doux;

Assécher complètement la surface avec un linge propre;

Déposer une petite quantité d’eau sur la surface nettoyée;

Attendre dix minutes.

Si l’eau disparaît de la surface, elle a sûrement été absorbée par la pierre et le fini n’est plus très efficace. Il faut alors en poser une nouvelle couche.

Pour choisir votre fini, référez-vous aux conseils du fabricant. Souvent, les personnes qui ont installé votre comptoir peuvent vous diriger vers les bons produits et les bons magasins. Vérifiez bien que la protection achetée convient à votre type de pierre et de fini d’origine.