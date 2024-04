Comment une consolidation des dettes peut-elle améliorer votre santé financière ?

Avec les dépenses viennent l’endettement et avec l’endettement surgissent le stress et l’incertitude liés à une potentielle incapacité à tout payer. Fort heureusement, il est possible de venir à bout de ces nuits d’angoisse avec la consolidation des dettes. Mais de quoi s’agit-il et surtout, comment peut-on espérer améliorer sa santé financière avec un prêt pour consolidation de dettes?

Un prêt financier prêt à nous aider

Quand on approche notre institution financière avec notre flot de dettes, il se peut que celle-ci en vienne à nous conseiller une option efficace pour vaincre le lourd fardeau de l’endettement. En fait, c’est en contractant un prêt hypothécaire garanti par notre propriété et dont la somme équivaut au total attendu des créanciers, de sorte à n’avoir qu’un créancier, que l’on pourra espérer se sortir la tête hors de l’eau. Puis, en se serrant la ceinture là où ça compte et en rehaussant la qualité de la gestion de nos finances, on pourrait aisément rembourser ce prêt, notamment en procédant à un refinancement de la demeure à court ou moyen terme.

En outre, avant de faire une demande pour un tel prêt, il est essentiel de vérifier votre situation et de s’assurer que l’on se qualifie. Pour ce faire, notre propriété doit être située dans une région urbaine, être un condominium, un immeuble commercial ou une maison unifamiliale, et que la somme demandée pour le prêt hypothécaire et les dettes ne dépassent pas 75% de la valeur de ladite propriété. Si on se qualifie, on pourra dès lors améliorer notre santé financière. Mais comment?

Une foule d’avantages pour votre santé financière

Voici les principaux avantages qu’offre la consolidation de dettes pour votre santé financière.

Une amélioration de la côté de crédit

Quand on envisage d’avoir recours à un prêt pour consolidation de dettes, il faut savoir que cette manœuvre peut réellement soulager notre portefeuille et, par conséquent, notre santé financière.

Tout d’abord, il est pertinent de noter qu’un tel prêt hypothécaire améliore de façon positive notre cote de crédit, en réduisant le ratio du crédit utilisé. Qui plus est, on bénéficie également d’une diminution des taux d’intérêt en procédant à une consolidation des dettes!

Pourquoi? Quand on regroupe toutes nos avenues de demande de crédit à taux élevé, l’emprunteur réduit de façon drastique ses intérêts, car il peut rembourser plus rapidement.

Un allègement des liquidités

De plus, le regroupement des prêts dont les taux sont élevés en un prêt au taux moindre assure des paiements mensuels réduits, ce qui allège les liquidités. L’emprunteur en question peut ainsi utiliser ces liquidités pour subvenir à ses besoins et/ou rembourser sa dette.

Enfin, un prêt pour consolidation de dettes simplifie la manœuvre du remboursement, car tout est regroupé en un seul endroit. Le fardeau se voit allégé, tout comme la gestion du budget.

Cette action financière améliore assurément notre santé financière, car on peut désormais voir l’avenir avec un œil plus positif, au moyen d’un allègement des procédures. Pour tenter le coup, on ne doit pas hésiter à contacter une firme expertisée dans le domaine, qui prendra nos dettes en main.