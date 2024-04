Pourquoi faire appel à un avocat en droit de la famille au Québec?

Quand la famille va, tout va, dit-on. Or, quand certaines défaillances surviennent au sein d’un ménage, que le couple éclate ou que les enfants décident de remettre en question l’autorité parentale ou alors ne se sentent pas respectés, il se peut que la quiétude de la famille prenne la poudre d’escampette. Toutefois, pour chacun des membres d’une maison, des droits existent et il est primordial qu’ils soient respectés. Pour ce faire, l’avocat en droit de la famille s’avère l’expert ultime dans ce domaine. Mais pourquoi devrait-on absolument le contacter?

Que fait l’avocat en droit de la famille au Québec?

Juriste de formation, l’avocat en droit de la famille est un expert du domaine légal qui doit représenter un client devant un tribunal, de sorte que les droits et la cause de son client soient entendus.

Dans ce cas-ci, l’avocat s’occupe de représenter à la cour chaque membre d’une famille, les petits comme les plus grands. Il existe des droits pour les enfants, des règlements pour les parents, des données pour les couples…

Bref, chacun peut se sentir écouté, puis jugé de la façon la plus juste qui soit, par un juge. Et ce, après que l’avocat en droit de la famille a fait entendre la cause de son client.

Se faire représenter par l’excellence

La plupart du temps, on fait appel aux services d’un avocat de la famille quand notre couple traverse une période difficile, comme un divorce, et que des enfants sont impliqués. Dans ce genre de situation éprouvante et pénible à traverser, il est essentiel d’être accompagné tout au long du processus.

De cette façon, la tâche nous semblera moins tenaillante et les droits de chacun seront considérés. Ainsi, quand une pension alimentaire rôde autour d’une potentielle garde des enfants, l’avocat en droit de la famille évaluera les besoins des enfants et pourra fournir aux parents tout l’accompagnement et les indications nécessaires pour parvenir à un consensus. Or, si aucune entente n’est entendue auprès d’un médiateur, l’avocat repêché pour défendre la cause du conjoint lésé devant le tribunal s’assurera que la vérité soit entendue.

Assurer la médiation entre les parties

D’ailleurs, un avocat spécialisé chez la famille sera une bonne aide pour aider un couple à parvenir à une entente. Ce dernier agira à titre de médiateur et pourra de ce fait départager quelque mésentente que ce soit. Avec lui à leur côté, les ex-conjoints verront les potentiels conflits entourant la pension alimentaire ou la gestion du patrimoine familial fortement réduits.

Qui plus est, on pourrait également avoir recours à l’expertise d’un avocat en droit de la famille au moment de la signature d’un contrat de vie commune entre des conjoints de fait, c’est-à-dire qui ne sont pas légalement mariés. Puisque le couple n’est pas soumis aux droits et protections auxquels ceux étant mariés ont droit, ce contrat établit certaines clauses touchant notamment le partage des biens, advenant la fin du couple.

Avec ses compétences dans le domaine juridique et ses nombreuses années d’expérience auprès d’un tribunal, l’avocat en droit de la famille est ainsi l’aide nécessaire en cas de détresse familiale. On ne devrait donc pas hésiter à le contacter dans les plus brefs délais pour remettre de l’ordre dans notre foyer parsemé d’embûches.