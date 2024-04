Le Camp Richelieu Vive la Joie : 60 ans, on a ça dans l’sang !

Niché au cœur de la charmante municipalité de Saint-Modeste, le Camp Richelieu Vive la Joie célèbre avec fierté ses 60 ans d'existence. C’est en 1964 que le camp ouvrait ses portes par l’initiative de l’abbé Ronald Landry et des membres du Club Richelieu de Rivière-du-Loup.

Plus d’un demi-siècle plus tard, il est difficile de réaliser l’ampleur du travail accompli si ce n’est de dire que le camp est devenu un lieu d’accueil et d’épanouissement unique qui a vu passer des milliers d’enfants et d’adolescents, de familles et d’écoles en quête de nature, d’aventures et de défis. Fièrement membre de l’Association des Camps du Québec, le Camp Richelieu Vive la Joie est soumis à plus de 80 normes qui établissent des exigences relatives à la sécurité, à l’encadrement, à la programmation, à l’environnement et l’alimentation.

«Un camp certifié, c’est un camp dont la sécurité est la première préoccupation avec du plaisir au programme!» Depuis ses débuts, ce lieu emblématique dans la région a su rayonner par son engagement envers la communauté et son dévouement à offrir des expériences mémorables aux jeunes et à leurs familles, en plus d’accueillir plusieurs jeunes issus de milieux défavorisés socialement et financièrement.

Pour l’occasion de cette soixantième saison, ce n’est pas une activité, mais une multitude d’activités que le Camp Vive la Joie vous a préparé. On parle ici de bien commencer l’été avec la grande Fête Familiale dont la prévente des billets commence bientôt. Au courant de l’été, il y aura l’ajout du nouveau service apprentis camp de jour, de journées spécialisées ainsi qu’une semaine bonus en camp de jour, sans oublier le grand retour des camps de vacances en format «weekend». Pour finir l’été en beauté, une soirée commémorative ouvert à tous et les grandes retrouvailles, un évènement pour les anciens employés. Pour tous ceux qui veulent prolonger leur été, le chalet en famille s’ajoutent à la liste des nombreux nouveaux services offerts. Étant un organisme à but non lucratif et de bienfaisance, chacune de ces activités est un moyen de financement important pour le camp. En y participant, vous leur permettez de maintenir nos activités et de continuer à soutenir les jeunes qui en ont besoin.

Avec cette programmation étoffée et renouvelée, le camp accueillera donc des jeunes entre 3 et 17 ans que ce soit pour une journée ou pour tout un été. Une expérience unique au Bas-Saint-Laurent dans lequel les jeunes profiteront du plein air à son plein potentiel avec des activités tels que l’escalade, le canot, l’hébertisme, le tir à l’arc et bien plus encore! Et au-delà de ses activités, ce qui rend ce camp si spécial, c'est l'esprit de camaraderie et de solidarité qui y règne. Les participants sont encouragés à développer leur autonomie, leur esprit d'équipe et leur respect de l'environnement sur un site naturel qui permet de renouer avec la diversité de la faune et la flore. À cette époque faite d’écran et de consoles de jeux vidéo, le camp mise sur l’apprentissage, l’imagination et la créativité par le biais d’activités extérieures. On y façonne de véritables expériences de vie.

JOURNÉE EN FAMILLE

C’est plus qu’une journée en famille que nous vous prévoyons cette année, c’est une grande fête dans le cadre de nos 60 ans! Il y aura des activités libres comme le canot et l’escalade, mais aussi des activités programmées comme une course poursuite. Sans oublier la grande place qui sera animée avec musique, jeux gonflables et stand de nourriture.

Quand : Le samedi 25 mai, remis au 26 mai en cas de pluie

Qui : Seul, en famille ou entre amis, les possibilités sont infinies.

Billets en pré-vente bientôt. Restez à l’affût de la page Facebook du Camp Richelieu Vive la Joie.

CAMPS WEEKEND

Tu as le gout de vivre un camp de vacances en accéléré? Viens passer deux nuits avec nous, que ce soit pour un répit ou pour expérimenter la vie en camp. Bivouac, canot, tir à l’arc et expédition sont au programme.

Quand : Du 5 au 7 juillet, du 19 au 21 juillet et du 2 au 4 août.

Âge : 5 à 17 ans

Coût : 255$ + taxes



BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

Chaque année, nous avons besoin de nombreux bénévoles pour nous aider à maintenir nos infrastructures et terrains en bons états. Que ce soit pour l’ouverture du camp après la période hivernale ou de nous aider lors des évènements, toute aide est la bienvenue 😊 Contactez-nous au 418-862-5919