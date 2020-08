Camps de jour : des milliers collations distribuées à travers la MRC de Rivière-du-Loup

Les enfants des différents camps de jour de la MRC de Rivière-du-Loup ont été gâtés au cours de l’été. Près de 4 000 collations leur ont été distribuées gratuitement, grâce à un projet du Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup.

Des fruits frais, barres tendres, compotes et fromages ont ainsi été remis dans 9 camps de jour, de St-Cyprien jusqu’à Rivière-du-Loup. Cette distribution spéciale a été rendue possible grâce à la collaboration des responsables des camps de jour, des distributeurs bénévoles et des partenaires alimentaires du Carrefour d’Initiatives Populaires, dont la Fromagerie des Basques.

Mention spéciale aussi à la Fraisière Lebel pour le don de fraises qui a permis la réalisation de délicieux smoothies santé aux camps de St-Arsène et St-Antonin.

Le Carrefour souhaite que ce nouveau projet réalisé cet été soit la première édition d’une longue série.