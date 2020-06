Barbecue gourmand: recettes et astuces pour épater votre entourage

Le retour des beaux jours donne envie de sortir le barbecue et de cuisiner des mets délicieux.

Les steaks, les côtes levées et les saucisses grillées restent des recettes classiques. Pour varier les plaisirs, vous pouvez renouveler vos menus gourmands d'été en choisissant d’autres types de viandes.

Laissez parler votre imagination et misez sur des ingrédients de qualité. Voici quelques suggestions de recettes originales.

Agneau

Si vous êtes un inconditionnel des barbecues à base de viande, pourquoi ne pas essayer une recette à base de viande d'agneau?

Laissez la viande d'agneau mariner quelques heures dans un mélange d'ail, de coriandre, de persil haché et de menthe fraîche avant la cuisson au barbecue. Une fois prête, la viande d'agneau peut être accompagnée de pruneaux fondants et de haricots cuits.

Volaille

La volaille et les viandes blanches sont moins grasses que la viande rouge. Les cuisses de poulet, les filets de dinde et les côtes de porc se cuisinent en papillote sur le barbecue avec une braise bien rouge.

Dans vos papillotes, vous pouvez déposer des aubergines et des courgettes arrosées d'un petit filet d'huile d'olive et d'herbes marinées. La cuisson en papillote donnera un délicieux petit goût fumé à la viande.

Pour pimenter le tout, ajoutez des condiments exotiques, épicés et délicats comme le Pikliz. Ce dernier est parfait pour accompagner la viande grillée et les légumes crus ou cuits.

Fruits de mer

Si vous êtes plutôt fruits de mer, le homard et les crustacés se savourent très bien lorsqu'ils sont grillés au barbecue.

La chair blanche et fine du homard se marie à merveille avec une salade de fruits de mer et une crème à base d'herbes épicées. Elle peut également être appréciée avec une salade de pâtes et du fromage italien (parmesan, gorgonzola, etc.).

Une recette originale consiste à présenter les fruits de mer et les crustacés en saucisses ou en brochettes avec des dés de tomates et un fondu de poireaux. Vous avez la possibilité d'accompagner le tout en buvant un verre de vin blanc ou une bière bien fraîche.

Desserts

Enfin, vous pouvez aussi réaliser des desserts au barbecue. Par exemple, vous pouvez griller des morceaux de pastèque ou de melon au barbecue et faire fondre du chocolat au bain-marie.

Le côté fumé et sucré de la pastèque et du melon s'accorde très bien avec l'amertume du chocolat noir fondu!

Maîtriser la cuisson au barbecue

Une bonne cuisson au barbecue doit tenir compte de la température :

Une température faible (225-250°) est parfaite pour la cuisson en papillote.

Une température plus forte (325-350°) convient pour cuire les morceaux épais de viande ou la moitié d'un poulet.

Une température élevée (450-650°) est utilisée pour la cuisson des viandes plus fines, des crustacés, des fruits de mer et des légumes.

Pendant la cuisson, vous n'avez pas besoin d'ajouter des matières grasses comme l'huile ou le beurre. Vous devez privilégier une cuisine légère et aérienne.

Il est également inutile de carboniser vos viandes rouges et autres aliments avec un temps de cuisson trop long, car cela risque de les rendre cancérigènes.

Au contraire, prenez plaisir à cuisiner des recettes goûteuses et grillées à point !