Un temps d’arrêt pour avancer des projets

Dans les dernières années, et 2024 n’y a pas fait exception, Dany Larrivée est apparu de nombreuses fois dans l’actualité régionale. Connu pour son dévouement envers sa municipalité ainsi que ses passions pour l’histoire, l’art, la culture et la nature, le directeur général de Notre-Dame-des-Neiges n’a pas l’intention de mettre en veille ses 1001 projets pendant le Temps des fêtes.

Au contraire, le passionné profitera de cette pause de quelques semaines afin de se concentrer sur ses travaux historiques, après avoir passé du temps en famille. «C’est un petit temps d’arrêt obligatoire. Je me dis que je pense à mon petit monde, ça c’est sûr et certain […] C’est aussi un temps de travail où j’ai plusieurs heures devant moi, que je ne peux faire que ça à la place de le faire une heure et de retomber sur autre chose», explique-t-il.

Il se veut toutefois rassurant, il prendra du temps aussi pour décompresser, en plus d’être généreux des moments passés en famille. «J’essaie de faire ça de façon équilibrée», avoue-t-il.

UN NOËL DIFFÉRENT

La vision du Temps des fêtes de Dany Larrivée a changé avec le temps. «Je suis entre deux générations», souligne-t-il. L’historien de formation se souvient des Noëls avec toute sa famille rassemblée afin d’assister à la messe de minuit et de déballer les cadeaux juste après.

Sa grand-mère, la matriarche familiale, et aussi sa meilleure amie et confidente, préparait chaque année un énorme repas à partager entre la quarantaine de membres de la famille.

Pâtés, cipailles, y passaient. La fratrie mangeait jusqu’aux petites heures du matins.

«Tout ça reste un super beau souvenir pour moi. Noël c’est ça : les odeurs chez ma grand-mère, mes oncles et tantes qui se racontent des histoires qu’ils n’ont pas eu le temps de se conter dans l’année, les jeux de cartes, boire du fort, les rires et les blagues. C’était un rassemblement où tout le monde avait hâte de se réunir», se souvient Dany Larrivée.

Toutefois, lorsque sa grand-mère s’est éteinte, une nouvelle façon de fêter Noël s’est pointée à l’horizon. «C’est elle qui maintenait tout ce monument familial-là ensemble, elle était le ciment de tout ça. Le jour où elle est décédée, malheureusement, tout ça s’est démantelé», se désole-t-il.

Aujourd’hui, la famille s’est dispersée, s’est tournée vers leurs belles-familles. Dany Larrivée continue d’aller voir ses parents à Saint-Médard pour les Fêtes et à profiter de la nature avec eux en faisant de la raquette dans le bois et près de l’eau.

Mais ensuite, Noël prend une autre tournure pour lui. Il le célèbre maintenant avec ses amis qui vivent la même situation à Trois-Pistoles. Sa seconde famille. «Ça a changé de dimension parce que la réalité a changé avec les années aussi», indique-t-il. Ils fêtent donc ensemble, écoutent de la musique et discutent tard. Ils se sont adaptés à cette nouvelle façon de festoyer et ont tout autant de plaisir.

Pour le directeur général, la fin de l’année est aussi un temps pour faire le point, un bilan de l’année, des accomplissements réalisés. L’année 2024 de Dany Larrivée a été riche en découvertes archéologiques et en recherches. Il a contribué à redonner le bon nom à la maison hantée, passée de Magloire à François-Leclerc. Il a aussi présenté son exposition «Sentences d’éternité» et réalisé le festival de poésie le Drette-là!.

En 2025, il souhaite à tous, comme il le fait toujours, santé, projets et réussites.

Photo: Lydia Barnabé-Roy