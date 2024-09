Le «Drette là!», un festival de poésie donnant la voix aux régions

«La poésie ça se passe icitte pis drette là» à Notre-Dame-des Neiges du 6 au 8 septembre à l’église La Riveraine. Le directeur général de la Municipalité, Dany Larrivée, a enfilé ses bottines de citoyen afin d’organiser, en collaboration avec l’éditeur et auteur Anthony Lacroix, le festival régional de poésie «Drette là!». Un nouvel évènement spécialement créé pour mettre de l’avant la diversité de ce type de littérature et les poètes de régions.

«Ça fait des années que j’ai ça dans la tête, ce projet-là, je n’ai juste jamais le temps. J’ai pas plus le temps cette année, mais je me suis dit que si j’attends d’avoir le temps je ne le ferai jamais», s’est esclaffé d’emblée le coorganisateur.

Ce nouveau festival est né d’objectifs et d’aspirations, puis de frustrations refoulées de cet amoureux des mots. «Souvent la littérature, mais encore plus la poésie que d’autres médiums, c’est souvent les grands centres dont on entend parler.» Il se désole que les régions, éparpillées dans la province, soient oubliées dans la représentation et la visibilité de la poésie.

«C’est le temps d’avoir une voix régionale!», croit-il. Son initiative mettra de l’avant la multiplicité des facettes du français. «T’as des expressions colorées qui viennent authentiquement des régions et c’est ce qui fait que la littérature est vivante et diversifiée aussi.»

M. Larrivée avait ce désir, ce besoin de faire les choses autrement, de sortir la poésie des grands centres, de mettre le projecteur sur les régions du Québec. Il a voulu les réunir en un point central à Notre-Dame-des-Neiges, sans vouloir se limiter aux auteurs de sa Municipalité, des territoires limitrophes, du Bas-Saint-Laurent. «Le pire sort qu’on peut réserver à une culture, c’est de se cantonner dans son milieu», pense-t-il.

Poésie du monde, engagée, urbaine, classique, de l’oralité, «spoken word», «trash», punk, de performance et autres [rap, slam, etc.] seront à l’honneur au premier festival régional de poésie de Notre-Dame-des Neiges. Entre 16 et 18 invités du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de l’Estrie, de la Gaspésie, de Lanaudière et de la Mauricie, dont Marise Belletête, Alexandre Dostie et Jonathan Lamy seront sur place afin de faire découvrir leurs plumes.

La programmation prévoit, pour la première journée, une soirée de poésie du monde «Mots et mondes» qui a été préparée en collaboration avec Laurie Tatibouët, agente en développement en immigration à la MRC des Basques. Lors de cette activité, cinq personnes issues de l’immigration dans la municipalité liront des poèmes dans leurs langues d’origine [arabe, kabil, espagnol, notamment] qui seront ensuite lus, en écho, en français.

Le lendemain, avec «Enwouaille par icitte!» les poètes invités liront leurs textes afin de faire découvrir leur univers poétique aux spectateurs.

Le dimanche, une résidence d’écriture est organisée pour les artistes invités pour qu’ils s’inspirent de la municipalité afin de créer des œuvres inédites. Une vente de livres, des dédicaces et un échange de livres usagés sont aussi prévues. Les deux premiers jours du festival seront conclus par un micro ouvert lors duquel la population pourra participer.

Par la variété de poésies qui sera présentée à son évènement, le coorganisateur, qui travaille sur le projet depuis le début de l’année, espère attirer un large spectre de clientèle. Pour la première année, il attend une centaine de spectateurs. Des investissements situés entre 6 000 et 7 000 $ ont été nécessaires pour l’organisation de «Drette là!»

Si le festival s’avère un succès, Dany Larrivée réitèrera sans aucun doute l’expérience, lui qui a déjà énormément d’idées pour la suite et plusieurs partenaires prêts à s’engager financièrement pour la seconde année de l’évènement.

Les détails complets des activités seront disponibles dans les prochains jours sur la page Facebook de l’évènement «Drette là - Festival régional de poésie» et celle de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges.