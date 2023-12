Des livres à mettre sous le sapin (et à lire!)

Trouver un cadeau à quelques heures de Noël est un défi qui peut s’avérer éprouvant. Pourquoi ne pas vous rendre dans une librairie locale et offrir un livre en guise de présent ? Donner un livre, c’est plus qu’offrir de la culture, c’est aussi transmettre un peu de soi-même.

Je vous présente ici quelques coups de cœur de mes lectures de la dernière année qui sont peut-être plus susceptibles de rejoindre parents et amis, et suffisamment récents pour ne pas avoir été déjà lus.

Granby au passé simple - Akim Gagnon

L'an dernier je vous proposais le premier roman d'Akim, Le cigare au bord des lèvres. Il récidive cette année avec une oeuvre «au passé simple» touchante, une petite littéraire, antépisode de son premier livre. En seulement deux romans, Akim Gagnon s'est posi-tionné comme un incontournable de la littérature. Ce genre de livre où l'on craint d'arri-ver à la fin, parce qu'on ne veut pas que ça s'arrête.

La Mèche, 416 pages.

Un lac le matin - Louis Hamelin

Il y a quelques années, je vous ai proposé un roman de Henry David Thoreau, Walden, ou la vie dans les bois (publié en 1854). C'est justement ce Thoreau que met en scène Louis Hamelin, à qui il donne corps et vie.

Boréal, 248 pages.

Qimmik - Michel Jean

S'il n'atteint pas le haut niveau de Kukum, Qimmik est dans la même lignée que Tioh-tiá:ke (que je vous recommandais l'an dernier). Bien ficelé, le roman est aussi un formi-dable devoir de mémoire.

Libre expression, 240 pages.

Terminus Malaussène - Daniel Pennac

Pour tous les amateurs de la série Malaussène qui a débuté avec Aux bonheurs des ogres. Pennac vient clore le cycle d'une formidable série.

Gallimard, 440 pages.

Rose à l'île - Michel Rabagliati

LE roman graphique de l'incontournable Michel Rabagliati. En toile de fond, l'île Verte et ses magnifiques paysages, ses insulaires, et une relation père fille le tout dans une douceur bienveillante.

La Pastèque, 256 pages.

Jones - Neil Smith

L'histoire tourne autour d'Abi Jones qui a la capacité de projeter son âme dans le corps des animaux et aussi de son frère Eli. Un récit bouleversant sur la résilience de l’enfance et la célébration du pouvoir de l'imaginaire.

Alto, 344 pages

John Gierach

En terminant, si vous êtes ou avez un ou des passionnés de pêche à la mouche, je ne saurais trop vous recommander les livres de John Gierach, notamment Même les truites ont du vague à l'âme. De l'humour, de l'autodérision, de l'aventure, des rivières et évidemment... de la truite ! Collection de Gallmeister.

VOICI LES RECOMMANDATIONS DE NOS LIBRAIRES :

Le choix de Francisco Bélanger, Kadorama à Trois-Pistoles

Positivement contaminé par sa conjointe enseignante, Francisco Bélan-ger, le propriétaire de chez Kadorama à Trois-Pistoles vous propose un magnifique album de littérature jeunesse. Les superpouvoirs des livres de Marja Monette-Millette, alias La Parfaite Maman Imparfaite, nous transporte dans une grande aventure durant laquelle on découvre tous les pouvoirs que peuvent avoir les livres : faire voyager, rire, échanger, apprendre, s’amuser… Les livres, ce sont de magnifiques cadeaux à of-frir sous le sapin à Noël et tout au long de l’année. Et c’est aux adultes: parents, grands-parents, oncles, tantes… de faire découvrir le monde fabuleux de la lecture aux tout-petits. Toute l’équipe vous souhaite un doux temps des Fêtes!

Le choix de Valérie Lavoie, Librairie du Portage

Je suis immédiatement tombée sous le charme de ce livre. Tout d’abord, Nobles essences est québécois donc il présente les plantes aromatiques de chez nous. De plus, il est bien illustré, les informations sont claires et accessibles. J’ai beaucoup aimé la façon dont il est construit, on y montre les familles botaniques dont proviennent les huiles essentielles, on présente les arbres ainsi que les plantes aromatiques, on y donne des recettes et on y re-trouve une série de conditions qui peuvent être soulagées par les huiles essentielles. Un beau cadeau à offrir à tous ceux qui s’intéresse au sujet!