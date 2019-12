Quelques livres sous le sapin

Donner un livre en cadeau c’est plus qu’offrir de la culture, aussi riche soit-elle, mais c’est aussi transmettre un peu de soi-même. C’est un geste intime qui en dit autant sur soi que sur la personne à qui on l’offre. Il faut oser, mais il faut aussi connaitre l’autre.

Je vous présente ici quelques coups de cœur de mes lectures de la dernière année qui sont peut-être plus susceptibles de rejoindre parents et amis, et suffisamment récents pour ne pas avoir déjà été achetés par la personne visée.

La Petite Russie - Francis Desharnais

C’est le portrait d’hommes et de femmes, d’émancipation, des défricheurs de pays dont le courage n’avait d’égal que leur détermination. Les personnages de La Petite Russie sont de ceux qui ont fait le Québec rural des années 40. C’est l’histoire de la colonisation de l’Abitibi, plus particulièrement du petit village coopératif de Guyenne, surnommé La Petite Russie. Portés par leurs idéaux, on y suit l’histoire de Marcel et Antoinette, grands-parents de l’auteur pour y découvrir un pan méconnu de notre propre histoire. Le récit qu’en fait Francis Desharnais, tant par son scénario que ses dessins, mérite d’être lu et vu. Une petite pépite à lire à savourer. Aux Éditions Powpow.

Bushcraft, la survie relax - Billy Rioux

Le phénomène du bushcraft, que l’on peut traduire par l’art des bois, est une tendance qui fait de plus en plus d’adeptes au Québec. C’est une forme de cohabitation minimaliste avec la nature le temps d’un weekend que l’on passe à se construire un abri, à faire un feu... relax. Le livre de Billy Rioux, le premier du genre au Québec, s’adresse aux débutants, ceux qui souhaitent retrouver ce lien avec la nature. Au fil des pages ponctuées d’anecdotes, l’auteur vous apprendra, entre autres, à bâtir un feu, connaitre les plantes comestibles de base, la cuisine rustique sur les braises, les abris construits avec les ressources de la forêt et les 15 pièces d’équipement à emporter pour une expérience. VLB Éditeur.

Partir pour raconter - Michèle Ouimet

Michèle Ouimet est l’une des plus grandes journalistes de l’histoire du Québec si ce n’est du Canada. Ses grands reportages dans La Presse, alors qu’elle couvrait de violents conflits à l’étranger ont fait école et marqué les esprits. Dans son dernier livre Partir pour raconter, elle revient sur ses vingt-cinq ans à parcourir la planète dans des zones de guerres ou de désastre. Le Rwanda, l’Arabie saoudite, l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan, la Syrie, le Mali en passant par l’Égypte, elle s’est mise en danger pour nous rapporter des récits hors normes. Des histoires dont elle admet ne pas être revenue intacte. La réalité d’une femme dans un monde d’hommes fait de Mollahs, de seigneurs de guerre, de grands patrons. De ce besoin viscéral d’aller sur le terrain à ce nœud qui lui serre le cœur quand elle laisse derrière elle enfant et amoureux. Boréal.

Champignons comestibles du Québec - Jean Després

Comme dernier livre, j’avais pensé à Walden ou la vie dans les bois d’Henry David Thoreau. Oeuvre phare de la littérature américaine, plus encore pour tout amateur de plein air et de bushcraft. Thoreau présente ses pensées, observations et spéculations de l’auteur alors qu’il passe un an dans les bois dans sa cabane. Sans être un roman ni une biographie, l’auteur dévoile comment, au contact de la nature, l’être humain peut se renouveler. Déjà en 1854, Thoreau s’inquiétait de notre empreinte sur l’environnement. Le livre peut être difficile à trouver en librairie alors je vous suggère (si votre libraire n’est pas en mesure de vous le débusquer à temps pour les Fêtes) l’excellent «Champignons comestibles du Québec» de Jean Després des Guides Nature Quintin. Enfin, un livre où l’on met l’accent avant tout sur les espèces à déguster. Moins complexe qu’un livre sur l’ensemble des champignons ce livre propose des fiches détaillées présentant une abondante sélection de champignons comestibles: description, caractères distinctifs, lieux et moments propices à la cueillette, préparation et de recettes ! Pour le mycologue débutant ou amateur, c’est ce que j’ai vu (et acheté) de mieux.

Olive + Gourmando

Une de mes adresses coup de cœur dans le vieux Montréal, Olive + Gourmando est un incontournable. Le livre met en mot cette essence qui fait de ce restaurant une véritable institution montréalaise, un lieu unique pour tout épicurien. Dans ce livre, la cheffe (et copropriétaire) Dyan Solomon nous présente 150 recettes tout en partageant avec le lecteur des anecdotes sur ses 20 ans de métier. Attention, comme il s’agit des recettes de restaurant, il y a de nombreuses étapes à suivre et c’est sans parler des ingrédients et condiments plus difficiles à trouver en région. Toutefois, le résultat est goûteux, mais ça demande au cuisinier maison de s’investir. Est-ce que le résultat en vaut la peine ? Oh oui !

Voici les recommandation de nos libraires :

Librairie du Portage

La propriétaire de la Librairie du Portage, Valérie Lavoie, vous propose La vie n’est pas une course Léa Stréliski. «J’ai ADORÉ ce livre! Il est composé de courts chapitres qui se présentent comme des chroniques. L’autrice nous parle de différents sujets d’une manière qui nous amène à réfléchir. Lorsque le chapitre commence, nous ne savons pas où il se terminera et ce qu’il nous restera de cette lecture. Toutefois, je peux vous affirmer qu’à la fin de chacun d’entre eux, il nous faut un moment de réflexion pour assimiler toute la profondeur de ces écrits. C’est facile, drôle et doux!»

Librairie J.A. Boucher

Le propriétaire de la Librairie J.A. Boucher, Marcel Gadbout, vous propose cette année La Consolation de l'ange paru aux éditions Albin Michel. Un livre écrit sous forme de dialogue entre Hugo 20 ans, réanimé d'une tentative de suicide et Blanche et placé dans la même chambre que Blanche, une dame au crépuscule de sa vie. Avec sa plume caractéristique, Frédéric Lenoir met en scène des personnages forts et aborde des thèmes comme le sens de la vie, de la mort, la liberté, l'amour, la famille et la spiritualité. «Est-ce que Bruno, un homme qui n'attend plus rien de la vie, trouvera un sens à son existence au contact de Blanche qui lui fera part de son incroyable expérience qu'elle a vécue à 17 ans et qui a transformé sa vie ? C'est à lire! »

Kadorama

Le propriétaire de chez Kadorama à Trois-Pistoles, Francisco Bélanger a arrêté son choix sur le livre L’Apéro au Québec. Paru cet automne, le premier livre de recettes de cocktails écrit par le duo Rose Simard et Max Coubès vous offre une cinquantaine de recettes simples, originales et réalisées avec des ingrédients facilement accessibles. «Ce livre est un véritable éloge à l’apéro dont les Québécois sont de fervents adeptes, peu importe la saison. En plus des recettes, on y retrouve des astuces pour réussir nos cocktails et des reportages sur des artisans locaux du Québec. Partout dans notre belle province, le marché des spiritueux est en pleine effervescence. Les auteurs nous permettent donc le plaisir de concocter des cocktails savoureux tout en encourageant les produits d’ici. On aime ça! Un cadeau à s’offrir ou à déposer sous le sapin. Toute l’équipe de Kadorama vous souhaite de joyeuses fêtes et bonne lecture!»