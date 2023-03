Deux médailles pour les athlètes en badminton du Collège Notre-Dame

La délégation de l’Est-du-Québec en badminton, laquelle est formée principalement d’athlètes du Collège Notre-Dame, a brillé de belle façon lors de la première journée de compétition du deuxième bloc de la 56e Finale des Jeux du Québec. Deux médailles ont d’ailleurs été célébrées devant parents et amis au Stade Premier Tech.

D’une part, Olivier Hamel de Rivière-du-Loup est monté sur la deuxième marche du podium en simple masculin, après un très beau parcours. Une médaille d’argent qui a même un goût d’or pour celui qui était la deuxième tête de série de la compétition.

En finale, Olivier Hamel s’est frotté à Yanqing Wang, un athlète (et ami) de Laval qui n’a plus besoin de présentation chez les moins de 17 ans au Canada. Les deux joueurs ont offert un beau spectacle aux amateurs présents, mais c’est finalement le Lavallois – champion national – qui a eu le dessus.

L’athlète du Collège Notre-Dame partage d’ailleurs s’être présenté en finale avec le sentiment du devoir accompli. «J’étais simplement très content d’être là. Je voulais faire de mon mieux, mais surtout m’amuser. Je n’avais plus de pression, plus rien à perdre», a-t-il raconté, tout en ayant de bons mots pour son adversaire, un athlète qu’il connaît depuis plusieurs années et avec qui il s’entend bien à l’extérieur du terrain.

«C’est vraiment un joueur exceptionnel, un joueur qui me permet d’apprendre à le regardant. Il réussit des coups impressionnants. Il maitrise la technique parfaitement», a-t-il dit.

Il faut aussi comprendre que Olivier Hamel venait de connaître tout un match en demi-finale. Un duel qui lui avait demandé beaucoup d’énergie et qui, quelque part, représentant sa propre finale argentée.

Tirant de l’arrière par plusieurs points au troisième et dernier set de cette partie, l’athlète a battu les probabilités pour éviter l’élimination et finalement vaincre son adversaire de la Capitale-Nationale. Il a démontré beaucoup de caractère et de sang-froid en sauvant 5 points de match, un exploit loin d’être banal à ce niveau.

«Ç’a été une très grosse partie, mais il n’y avait aucun doute dans mon esprit que je devais sortir vainqueur de ce match-là. Heureusement c’est ça qui est arrivé», a-t-il partagé, ne cachant pas avoir profité de l’énergie de la foule.

«Je me suis concentré et j’ai pris une grande respiration. Autour de moi, le public était clairement de mon bord à la maison. Je voulais juste vraiment leur faire plaisir […] C’est un moment que je ne vais jamais oublié.»

Au terme de la journée, le Louperivois – qui joindra les Dynamiques de Sainte-Foy l’automne prochain – était soulagé et tout sourire. Son entraineur, Mathieu Bélanger, également.

«Il voulait se rendre sur le podium et c’est mission accomplie. Sa demi-finale était simplement incroyable et nous sommes vraiment fier de ce qu’il a accompli», a partagé ce dernier.

LE BRONZE EN DOUBLE

Comble de bonheur pour la délégation de l’Est-du-Québec et les familles présentes au Centre Premier Tech, la journée de compétition s’est conclue avec une médaille de bronze pour le duo de Béatrice Proulx et d’Amélia St-Pierre en double féminin. Lors du match pour la troisième position, l’équipe louperivoise a été convaincante, remportant deux sets coup sur coup.

Après la partie, les deux jeunes femmes avaient le sourire facile. Elles étaient très fières de leur performance.

«Je ne m’attendais pas à sortir de cette journée avec une médaille, mais je suis très heureuse, a confirmé Amélia St-Pierre. Je ne peux rien souhaiter de plus.»

«On a vraiment connu un bon tournoi tout au long de la journée, alors je crois qu’on l’a bien méritée», a complété sa coéquipière Béatrice, en référence à sa médaille de bronze.

Le duo a raconté ne s’être pas mis trop de pression. «On était dans le moment présent et on a tout fait pour y rester. En finale, notre focus était complètement sur le jeu et on s’est donné toutes les chances de gagner», a analysé Amélia.

«On voulait jouer de notre mieux et c’était vraisemblablement assez pour une médaille de bronze», a complété Béatrice, remerciant les spectateurs pour leur présence.

Notons par ailleurs que la délégation en badminton est passée vraiment tout près de célébrer une troisième médaille. Le duo formé de Renaud Pelletier et Justin D’Auteuil a livré une belle bataille lors de son match pour la finale de bronze, mais il s’est finalement incliné, terminant en quatrième position, au pied du podium.