Des performances réussies pour la délégation de l’Est-du-Québec

La 56e Finale des Jeux du Québec s’est terminée ce 11 mars avec une cérémonie de clôture spectaculaire et forte en émotions. Pour la conclusion du plus grand événement multisports au Québec, les athlètes, les entraîneurs et les accompagnateurs des 19 régions du Québec se sont réunis au Centre Premier Tech.

BLOC 1 – FAITS SAILLANTS

La patineuse de vitesse louperivoise Clara Boudreau-Alexandre a été la première athlète de la région à monter sur le podium alors qu’elle a décroché le bronze devant parents et amis au 1 000 mètres. Elle a ensuite doublé sa récolte avec une deuxième médaille de bronze au 500 mètres. Émile Fortin d’Amqui a également terminé en troisième position au 500 mètres.

L’haltérophile Julie-Anne Bouchard du club Les Francs de l’Est s’est aussi illustrée dans la catégorie 59 kg en gagnant deux médailles de bronze, soit une à l’arraché en soulevant 54 kg et une pour le total, avec 115 kg.

En patinage artistique, la Matanaise Lily-Rose Fortin a réussi tous ses sauts et a exécuté une solide performance, ce qui lui a permis de monter sur la troisième marche du podium dans la catégorie juvénile.

BLOC 2 – FAITS SAILLANTS

En plus des deux médailles d’or en natation artistique récoltées par Alexia Jean et Justine Mathurin en duo et Alexia Jean en épreuve solo, un boxeur de Gaspé est monté sur la plus haute marche du podium. Marc-Alexandre Bouchard a triomphé dans la catégorie 55 kg, avec une fiche de trois victoires. Dans le même sport, Victor Dionne de L’Isle-Verte a obtenu la médaille de bronze.

La fondeuse rimouskoise Rose Bouchard s’est démarquée à l’épreuve du 5 km classique dans la catégorie 14 ans. Elle a gagné la médaille d’argent grâce à un chrono de 17:38.9, terminant à 23.2 secondes de la gagnante de l'épreuve.

Le Louperivois Olivier Hamel a aussi terminé en 2e position au terme d’un excellent parcours en simple masculin au tournoi individuel de badminton. Il a réalisé une remontée à la dernière manche de la demi-finale avant de s’incliner en finale face à Yanqing Wang, joueur de Laval qui est classé 3e au Canada chez les U17. En double féminin, Amélia St-Pierre et Béatrice Proulx, de Rivière-du-Loup, ont vaincu le duo de la Mauricie en deux manches en finale de bronze, leur permettant ainsi de terminer au troisième rang.

La judoka de Rimouski Florence Bossé a remporté la médaille de bronze chez les moins de 52 kg.