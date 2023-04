Le nouveau visage du Café Grains de folie

Au cours des trois derniers mois, un vent de fraicheur a soufflé sur le lieu de rassemblement par excellence au cœur de Trois-Pistoles, le Café Grains de folie. Après plus de trois mois de travaux, la salle à manger peut maintenant accueillir deux fois plus de clients et une scène pouvant accueillir quatre musiciens a aussi été aménagée.

Depuis les débuts modestes du café en 2013, son offre s’est graduellement élargie, passant du café et des viennoiseries aux repas complets. Les trois copropriétaires Francisca Lebel, Éric Santerre et Martin Pettigrew n’ont pas ménagé leurs efforts au cours des dernières années afin de poursuivre le développement du Café Grains de folie. L’équipe est devenue propriétaire du bâtiment en 2020, ce qui lui a permis de réellement concrétiser sa vision. Depuis trois ans, tout s’est enchainé rapidement.

«C’est un gros investissement. Notre offre de services est large, on sert du café, des déjeuners, des diners et les soupers le soir. Nous avons un service de bar avec des bières classiques et des cocktails, et nous offrons aussi les produits de nos microbrasseurs locaux. On encourage aussi une cidrerie locale qui vient de se partir en affaires. Je suis un propriétaire opérateur, donc je suis présent sur place. Un sentiment d’attachement s’est créé avec la communauté. Les employés ont l’entreprise à cœur et cela se sent. Les clients entrent ici et disent que ça respire le bonheur», souligne Martin Pettigrew.

La cuisine a été modernisée et une grande chambre froide a été aménagée au sous-sol. La salle à manger peut maintenant accueillir 56 places assises. Les valeurs sûres comme les côtes levées, les fish and chips et les tartares feront aussi partie du menu offert à la clientèle. Une programmation de spectacles sera dévoilée prochainement.

«On veut devenir le restaurant incontournable à Trois-Pistoles pour manger un bon repas de bonne qualité, tant pour les touristes que pour les gens de la place. C’est au cœur de notre mission», explique le copropriétaire Éric Santerre.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’ambiance chaleureuse et le service personnalisé que l’on retrouve au Café Grains de folie. «Notre clientèle est très fidèle. Nous voulions continuer d’innover, tout en conservant notre cachet unique dans notre bâtisse ancestrale. On garde ça local et chaleureux», explique la copropriétaire Francisca Lebel. Elle s’est jointe à l’entreprise il y a environ deux ans, après y avoir travaillé pendant quelques années.

Que ce soit pour des diners d’affaires, des soupers entre amis, des soirées festives ou un café en début de journée, le Café Grains de folie vous accompagne dans tous les moments importants, petits et grands. Tout peut arriver au café.

Pour les plus créatifs et les mélomanes, un piano a été installé dans la salle à manger. «La musique est importante pour les membres du personnel et la communauté de Trois-Pistoles. Tout le monde pourra se l’approprier, on veut que le café soit un milieu chaleureux, où on se sent chez soi», ajoute Francisca Lebel. Elle souligne que tant les clients locaux que les touristes prennent plaisir à revenir au café parce qu’ils s’y sentent bien accueillis.

«Nous voulons remercier nos fidèles clients depuis 10 ans, nos fournisseurs locaux et nos partenaires financiers, Desjardins, le Centre local de développement et la Société d’aide aux développement des collectivités des Basques pour la réalisation de ce projet. Nous soulignons aussi le travail de nos loyaux employés, qui se dévouent année après année», complète Éric Santerre.

Que ce soit pour un rassemblement entre amis, en famille, une soirée festive ou une rencontre plus formelle, le Café Grains de folie est l’endroit tout désigné, du matin au soir.



Café Grains de folie

1, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Pistoles

Du lundi au vendredi: 10h à 14h

Du jeudi au dimanche: 17h30 à 20h



17A807 café grains de folie