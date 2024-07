Faites un bon coup : passez à l’écocentre

Le bon tri de nos déchets est toujours plus d’actualité et, parmi les moyens mis à disposition de tous les citoyens, l’écocentre est assurément le service le plus complet.

Que ce soit lors de travaux de rénovation, pendant le grand ménage de la maison ou encore en faisant l’entretien de votre terrain, vous aurez besoin de vous débarrasser d’une multitude de matériaux. Du moment qu’elles sont bien séparées, toutes ces matières peuvent être apportées facilement et gratuitement dans un des 4 écocentres du Témiscouata. Idéalement, en séparant déjà ses matériaux lors du chargement à la maison, il sera encore plus facile de les décharger une fois sur place.

Ouverts en 2008, ces installations de proximité accueillent 35 000 clients chaque année et permettent d’éviter l’enfouissement de 5 600 tonnes de matériaux, soit bien plus que l’ensemble des déchets collectés dans les bacs roulants dans la région. Près de 95 % des objets apportés seront recyclés ou valorisés. Alors, chaque geste posé pour trier ses matières à l’écocentre plutôt que de les déposer à la poubelle a un impact direct.

Que ce soit des résidus verts, des branches, des matériaux de construction, du matériel électronique, des encombrants ou des produits dangereux, tout trouve sa place dans un écocentre et, grâce aux consignes des employés présents sur place, il est facile de s’y retrouver.

Saviez-vous que tous les meubles ou accessoires encore utilisables y sont mis de côté pour être réemployés au lieu d’être envoyés vers des usines de recyclage? Un autre bon coup pour l’environnement et pour aider d’autres personnes.

Grâce à tous les utilisateurs et chaque bon geste de tri posé, voici quelques statistiques intéressantes (en équivalent de poids) sur les matières qui ont évité l’enfouissement au Témiscouata en 2023 :

- 76 000 pintes d’huile usées

- 5 000 pots de peinture

- 6 200 tubes fluorescents

- 125 000 piles AA

- 6 000 matelas pour les encombrants

- 21 000 vélos pour le métal

- 21 400 pneus automobiles

- 14 000 remorques de matériaux de construction

Alors, parce que chaque geste compte, faites un bon coup et passez à l’écocentre!