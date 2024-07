La Libertad | Diversité. Qualité. Hospitalité.

Un nouveau service d’hébergement, ayant nécessité des investissements majeurs s’élevant à plus de 1,5 M$, a récemment fait sa place dans les Basques. L’Hôtel La Libertad, qui compte plusieurs cordes à son arc, propose désormais la location de sept chalets scandinaves, lesquels sont situés dans le boisé arrière de l’hôtel.

Neufs et au goût du jour, tous les chalets possèdent une galerie indépendante aménagée avec foyer extérieur et commodités. Trois types d’unités à aire ouverte sont proposées, selon les besoins et le nombre d’occupants. Elles disposent d’une ou deux chambres à coucher, d’un divan-lit confortable au salon, d’une salle de bain avec grande douche, ainsi que d’une cuisinette complète. Plusieurs électroménagers sont inclus, dont un lave-vaisselle et de plus petits appareils tels qu’une machine à café Nespresso. Literie, vaisselle, condiments, télévision par câble et Wi-Fi font également partie des inclusions. Ces chalets scandinaves de luxe sont entièrement équipés. Ils sont aussi munis d’un foyer d’ambiance électrique et d’un système de climatisation et d’échangeur d’air.

La Libertad réinvente son offre hôtelière avec sept beaux grands chalets, situés en plein cœur d’un site enchanteur, où règne la tranquillité. L’ensemble des chalets proposent un patio privé avec tables et chaises, ainsi qu’un ensemble de fauteuils extérieurs. Un barbecue électrique, puis un foyer extérieur privé (bois inclus) sont également disponibles. Question de profiter des belles journées ensoleillées, lors de leur séjour, les occupants ont aussi accès à différentes installations extérieures communes agrémentées de plantes et de fleurs : balançoires, gazebos, tables et chaises, chaises longues, etc.

Il ne suffit que d’une seule visite pour être charmé par ces chalets scandinaves de luxe, nichés entre deux grands pôles bas-laurentiens, soit Rivière-du-Loup et Rimouski. Trois-Pistoles incarne le renouveau Basques, et s’assume comme une véritable capitale culturelle, écologique. Le volet plein air y est partout, pensons notamment à l’île aux Basques, la Coop Kayak des îles, et le Sentier national qui longe la magnifique rivière Trois Pistoles.

Il aura fallu plus d’un an pour réaliser ce projet visant à rejoindre un autre type de clientèle. Unique dans la région, cette offre d’hébergement répond aux besoins de plusieurs vacanciers qui souhaitent profiter d’un lieu de séjour à court et/ou long terme.

Toujours dans le but de diversifier son offre d’hébergement, d’autres projets sont déjà sur la table de La Libertad. La propriétaire, Marlaine St-Jean, souhaite prochainement ajouter une nouvelle aire de détente à son volet villégiature, avec un spa et un sauna.

VIRAGE TECHNOLOGIQUE (2.0)

Les réservations se font entièrement en ligne. Alliant simplicité et efficacité, l’arrivée et le départ sont sans contact. Les clients reçoivent les communications nécessaires via le moteur de réservation de La Libertad, puis les confirmations de leur réservation par courriel. Un code numérique pour débarrer la porte extérieure de l’hébergement leur est ensuite acheminé automatiquement. Une ligne téléphonique est ouverte «24 h sur 24, 7 jours sur 7».

L’Hôtel La Libertad compte 21 unités divisées en chambres, suites et appartements. Sur les terrains de l’établissement, situé au 734, rue Notre-Dame Est à Trois-Pistoles, sept chalets de luxe ont été construits. La division La Marbella propose quant à elle quatre studios au cœur du centre-ville, à proximité de plusieurs commerces, pour un grand total de 32 unités. Des rénovations importantes ont été apportées dans les différents types d’hébergements, et ce, depuis 2018.