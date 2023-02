Avec toutes les augmentations du coût de la vie dans les dernières années, il peut être difficile pour plusieurs de réaliser des économies afin de vivre plus confortablement. Heureusement, il existe des trucs qui permettent de sauver non seulement sauver de l’argent, mais aussi d’en accumuler pour le futur. Voici donc des astuces pour économiser toute l’année. Pour plus d’astuces qui vous permettront d’économiser de l’argent toute l’année, rendez-vous sur le site d’Argent Maintenant.

Prenez en note vos dépenses et faites un budget

La première étape pour commencer à économiser de l'argent est de déterminer combien vous dépensez. Gardez une trace de toutes vos dépenses, incluant votre loyer ou hypothèque, vos factures de services publics, vos achats à l’épicerie, vos sorties au restaurant, etc. Assurez-vous de tenir compte des dépenses qui surviennent régulièrement mais pas tous les mois, comme l'entretien de la voiture par exemple. Notez ces dépenses, et une fois que vous avez toutes les données, faites le total de chaque montant pour obtenir un portrait de vos dépenses mensuelles. Votre budget doit montrer quelles sont vos dépenses par rapport à vos revenus, afin que vous puissiez les planifier et limiter celles qui sont inutiles.

Changez vos habitudes d’achat à l’épicerie

Nous sommes plusieurs à ne pas vraiment regarder et comparer les prix à l’épicerie, et à acheter un produit simplement parce qu’il est de notre marque préférée. Pourtant, plusieurs produits alimentaires de la marque maison sont tout aussi bons, et coûtent souvent beaucoup moins cher. Il est aussi beaucoup plus économique de cuisiner ses repas soi-même que d’acheter des plats préparés. Si vous avez la chance d’avoir un grand congélateur, cuisinez de grandes quantités de vos repas préférés, ou utilisez les restes pour vos lunchs du midi au lieu de manger au restaurant.

Travaillez à éliminer vos dettes

Les dettes qui s’accumulent vous coûtent cher à long terme en raison des taux d’intérêts qui vous sont chargés. Il sera donc important, pour économiser à long terme, de régler vos dettes le plus rapidement possible. En limitant vos dépenses inutiles, il vous sera plus facile d’avoir un peu d’extra pour faire des paiements plus importants sur vos cartes ou votre marge de crédit. Au besoin, empruntez un montant d’argent pour rembourser vos dettes les plus urgentes et celles dont le taux d’intérêt est le plus élevé. Des prêteurs comme Argent Maintenant peuvent vous aider à accomplir ceci, en vous permettant d’obtenir de l’argent facilement et rapidement.

Économisez sur vos coûts d’électricité

Bien que le Québec soit l’un des endroits où l’électricité coûte le moins cher, cela représente tout de même une grosse dépense pour plusieurs. Il peut donc valoir la peine de revoir ses habitudes de chauffage pour diminuer ces frais. Pensez à baisser le chauffage de quelques degrés, et habillez-vous confortablement en fonction de la température. De plus, la plupart des ventilateurs de plafond ont un petit interrupteur qui change la direction dans laquelle ils tournent. En été, faites tourner le ventilateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'il souffle de l'air sur vous, et en hiver faites le contraire, pour qu’il distribue mieux la chaleur.