Entreprises : quelles sont les solutions digitales indispensables ?

Rivière-du-Loup est connue pour ses célèbres chutes et son économie dynamique et innovante. L’industrie agroalimentaire, les entreprises manufacturières et notamment l’exploitation de la tourbe, ainsi que le secteur du tourisme, pourvoient des milliers d’emplois. Pour rester dans la course des entreprises les plus florissantes du Québec, les entrepreneurs doivent faire confiance aux solutions digitales.

Le digital pour un meilleur respect de la réglementation

L’un des principaux défis du secteur de l’industrie est le respect des normes et de la réglementation. Dans le secteur agroalimentaire, très important à Rivière-du-Loup, les professionnels doivent s’astreindre à une grande rigueur en la matière. D’autant plus que la ville concentre 14 % des entreprises certifiées biologiques de la région, ce qui implique des normes très strictes. La digitalisation des procédures permet un gain de temps et une plus grande maîtrise des risques.

On recommandera donc d'investir dans des logiciels d’étiquetage munis d'outils qui vérifient la conformité avec les législations en vigueur ainsi que des solutions de traduction automatique et spécialisée. L’intelligence artificielle s’est particulièrement développée ces dernières années pour améliorer l’information produit et la gestion de volumes colossaux.

Comment optimiser la chaîne de production ?

Optimiser la chaîne de production passe, de nos jours, par l’adoption des bons produits numériques. Des solutions IT peu coûteuses pour les petites entreprises sont disponibles pour limiter les problèmes techniques. Ces outils informatiques correspondent tout particulièrement aux sociétés de la ville du Bas-Saint-Laurent, dont les systèmes de productions incluent de nombreuses machines virtuelles. Ils permettent de surveiller les périphériques réseau, d’alerter les administrateurs dès l’apparition d’un problème et de le résoudre rapidement afin d’éviter des temps d’arrêt trop longs qui pourraient pénaliser la production.

Ces logiciels de surveillance des infrastructures informatiques et de réparation des pannes sont cruciaux pour la production industrielle et les entreprises manufacturières. Le résultat ? Une meilleure gestion des flux de travail automatisés et une plus grande maîtrise des actifs informatiques. La fluidité du travail est améliorée et la collaboration entre les différents acteurs du réseau informatique de l’entreprise s’en trouve optimisée.

L’informatique pour une meilleure gestion du marché

La région du Bas-Saint-Laurent ne compte pas moins de 103 entreprises manufacturières qui couvrent un grand nombre de secteurs d’activité, souvent très compétitifs. Pour se démarquer de la concurrence et répondre aux exigences en évolution des consommateurs, les sociétés doivent miser sur l’innovation. De la conception à la vente, les professionnels doivent s’atteler à réduire le time to market.

Les logiciels simplifiant le travail de design et de marketing sont donc particulièrement recommandés. Le but est de se positionner rapidement et durablement sur le marché visé. Les outils de travail collaboratif, de gestion des descriptifs des produits et de catalogue sont indispensables. Ces solutions digitales doivent être mises à jour très régulièrement et distribuées à l’ensemble des départements de la société.

Source : Pexels

Rivière-du-Loup est le berceau québécois de nombreuses entreprises qui font la renommée économique de la province. L’adoption, la mise à jour et la formation à certains des logiciels sont nécessaires pour les secteurs qui prospèrent dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ces solutions permettent de gagner du temps dans la production, de limiter les erreurs, de faire face aux problèmes techniques et de rester compétitifs sur les marchés.