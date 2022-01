Odeur d’essence dans mon véhicule : que faire?

Il n’y a aucune bonne raison pour qu’une odeur d’essence flotte dans votre véhicule. Mais, si jamais cela se produit, saurez-vous adopter les bons réflexes?

À faire avant tout

Si vous détectez l’odeur d’essence alors que vous êtes au volant, la première (et la meilleure) chose à faire est de vous arrêter et de couper le moteur avant d’ouvrir les portes. Une odeur d’essence marque la présence de monoxyde de carbone (CO), un gaz qui peut provoquer des symptômes graves allant jusqu’à la mort.

Si vous découvrez plutôt la présence de cette odeur en entrant dans votre voiture, ne démarrez pas. Si vous vous trouvez dans votre garage ou dans un endroit clos, aérez cet endroit le plus rapidement possible pour éviter tous désagréments respiratoires. De plus, n’allumez pas de briquet ou de cigarette. Si la concentration des émanations d’essence est grande, une seule étincelle pourrait être suffisante pour provoquer un incendie.

Vérifier la présence (ou l’absence) de fuite dans le réservoir

Cette vérification est assez facile à exécuter. Il suffit de regarder sous la voiture. Si vous apercevez une petite flaque de liquide ou des gouttes qui tombent à la hauteur du réservoir ou le long d’un conduit de carburant endommagé, cela veut dire que vous venez de repérer une fuite. Si tel est le cas, il est important pour votre sécurité de ne pas mettre le moteur en marche. Il est aussi indispensable de réparer ou de faire réparer la fuite avant d’utiliser votre véhicule.

Vérifier les éléments du comportement moteur

Ce contrôle n’est possible que si vous venez d’arrêter de rouler, sinon les traces d’essence se seront évaporées et vous ne pourrez pas identifier l’origine de la fuite en les observant. Avant toute chose, n’oubliez pas d’enfiler des gants pour éviter les risques de brûlure. Les éléments à inspecter sont les filtres à essence (sont-ils encrassés?), les joints d’injecteurs (sont-ils usés?) et les durites (sont-elles percées ou détachées?). Si vous avez identifié le problème, vous pouvez changer la pièce incriminée ou laisser cette tâche à votre atelier mécanique.

Si vous avez découvert l’odeur d’essence alors que votre véhicule était à l’arrêt, il n’est pas recommandé de démarrer le moteur pour procéder à ce contrôle. Vous pouvez quand même vérifier le bon fonctionnement de ces pièces ou demander l’aide d’un professionnel.

Vérifier l’habitacle

L’accès au réservoir d’essence est possible sous les sièges ou la banquette arrière. Vous pourrez y trouver la trappe d’accès et contrôler le joint pour en vérifier l’étanchéité.

Une dernière vérification

Un dysfonctionnement de certaines pièces du moteur peut être à l’origine d’une combustion incomplète de l’essence, et donc, de l’odeur d’essence. Les pièces potentiellement défaillantes peuvent être des bougies ou des bobines d’allumage, des capteurs, des sondes, des pompes à carburant ou le carburateur. Mais, peut-être préférez-vous confier cette vérification à votre garagiste. Après tout si le problème est lié à une de ces pièces, seul un professionnel sera en mesure d’effectuer la réparation.