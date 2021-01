Les avantages et les inconvénients des toilettes portatives

Si vous avez besoin de toilettes sur un chantier ou lors d'un événement en plein air, utiliser des toilettes portatives est une solution économique, efficace et pratique. Selon l’entreprise de location de toilettes portatives, il peut y avoir une gamme d’avantages si vous choisissez cette option.

Cependant, si vous souhaitez louer des toilettes portatives pour une utilisation à long terme, il peut y avoir quelques inconvénients à considérer. Si vous considérez en faire la location, voici quelques avantages et inconvénients des toilettes portatives.

Les avantages des toilettes portatives

Les toilettes portatives ont longtemps eu mauvaise réputation, mais aujourd'hui, elles sont devenues le pilier de tout événement extérieur ou de tout chantier. Hygiéniquement sûres et inodores, la location de toilettes portatives offre la possibilité de garantir des installations sanitaires adéquates sans se soucier des problèmes de construction.

Il existe de nombreux autres avantages associés à l'utilisation de toilettes portatives, dont :

- La portabilité ou la possibilité de les déplacer vers n'importe quel site ou emplacement extérieur;

- Les unités autonomes peuvent être installées presque partout et partout où il y a un terrain plat disponible;

- La propreté puisqu'elles sont drainées, désinfectées, désodorisées et assainies de façon très régulière pendant la durée de leur utilisation;

- Pas de tracas de blocage de la tuyauterie, ce qui est un problème courant avec les toilettes permanentes.

- Il n'y a pas de limite de temps associée à la location d'une toilette portative, ce qui la rend d'autant plus avantageuse. Une toilette portable peut être louée pour quelques heures à quelques jours, semaines, mois et même années.

De plus, il existe de nombreux types de toilettes portables disponibles en fonction des besoins. Les petits rassemblements en plein air et les activités sociales ne pourraient nécessiter qu'une seule toilette portative. Mais pour les grands groupes comme les événements en plein air, les foires, les festivals, les chantiers de construction, etc., il devient nécessaire d'installer des roulottes de toilettes qui abritent individuellement 1 à 2 toilettes ainsi que des installations de lavage des mains.

Les inconvénients des toilettes portatives

Bien sûr, il existe certains inconvénients associés à ces toilettes portatives. Ils sont :

- Parce que les déchets sont collectés à l'intérieur de la cabine de toilette, il peut y avoir une légère odeur d'égout. Statistiquement parlant, les toilettes portables peuvent contenir les eaux usées d'environ 7 personnes pendant 40 heures par semaine. Ainsi, l'odeur peut être facilement éliminée en la nettoyant régulièrement en conséquence.

- Il peut également y avoir des cas où l'installation de ces toilettes portables temporaires pourrait être soumise à l'autorisation des autorités municipales. Mais compte tenu de l'assainissement et de l'hygiène qui sont maintenus en raison de la présence de ces toilettes, demander et obtenir la permission ne pose généralement pas de tracas.

- Les toilettes portables ne sont pas toujours accessibles aux personnes à mobilité réduite, car l'espace à l'intérieur d'une toilette portative n'est pas suffisant pour accueillir un fauteuil roulant. Cependant, il est possible de faire la location de toilettes portatives adaptées aux besoins de ces personnes.