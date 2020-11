Dans quels cas doit-on faire appel à un conseiller en insolvabilité?

L'insolvabilité est une situation difficile qui génère une quantité énorme de stress et d'anxiété, toutefois, elle n'est pas sans issues. Il existe des experts en comptabilité dont la fonction est justement de vous conseiller sur les solutions qui existent pour venir à bout de votre insolvabilité et pour reprendre le contrôle de vos finances.

Si votre situation financière vous inquiète, il ne sert à rien de jouer à l'autruche. Il vaut mieux repérer les signes avant-coureurs d'un désastre annoncé et reconnaître le bon moment pour faire appel à un conseiller en insolvabilité.

>> n'arrivez plus à faire les paiements de vos prêts et de vos dettes

Si vous ne pouvez plus rencontrer vos remboursements de prêts et que vos dettes ne cessent d'augmenter, il est temps de prendre un moment pour remettre de l'ordre dans vos dépenses. Si vous ne pouvez vraiment pas diminuer vos dépenses courantes ou que vous ne voyez pas le moyen d'y parvenir, l'aide d'un conseiller est une option qui a déjà fait ses preuves.

n'avez plus les fonds nécessaires pour répondre à vos dépenses courantes

Vous vous faites un point d'honneur d’honorer tous vos remboursements de prêts, mais, trop élevés, ceux-ci grugent votre budget au point qu'il ne vous reste plus assez de fonds pour les dépenses courantes, comme votre logement, votre électricité ou votre épicerie? Vous êtes sur une pente glissante. De nouvelles dettes sont sur le point de s'ajouter à vos obligations financières. Si vous ne voyez pas comment vous pourrez vous en sortir avec ces nouvelles charges financières, les conseils d'un expert en insolvabilité ne seront pas de trop pour vous aider.

>> ne comprenez pas où disparaît votre argent

Vous êtes toujours serrées dans vos finances sans bien comprendre pourquoi. Votre salaire vous apparaît suffisant pour répondre à vos besoins, pourtant vous finissez toujours le mois à sec. Il est temps de revoir votre situation d'endettement ou vos habitudes de dépenses. Même si vous n'avez pas encore mis le pied dans l'engrenage de l'insolvabilité, il est temps de voir à vos finances. Un conseiller en insolvabilité, qui est aussi un expert en comptabilité, saura vous expliquer comment comprendre votre comptabilité et reprendre votre budget en main.

>> endettement ne cesse d'augmenter

Même si vous parvenez encore à rembourser toutes vos dettes (ou leur paiement minimum), si elles ne cessent d'augmenter, vous finirez par être dépassées par vos obligations financières. Si vous ne réussissez pas à mettre seule un frein à l'augmentation, un conseiller en insolvabilité peut vous y aider.

>> situation financière est en train de se fragiliser

Vous avez perdu votre emploi, vous venez de vous séparer ou votre situation a changé radicalement l'état de vos finances à la baisse? Attendez le moins longtemps possible pour revoir votre budget et diminuer vos dépenses. Plus vous agirez rapidement, moins les impacts à long terme seront grands.