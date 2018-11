Élections provinciales 2018: victoire de Denis Tardif

C'est finalement le candidat caquiste Denis Tardif qui a remporté les suffrages le lundi 1er octobre au terme d'une soirée qui aura vu le député sortant Jean D'Amour concéder la victoire après 9 ans de règne sans partage.

«Je pense que les gens ont voté pour quelque chose», a lancé M. Tardif en faisant allusion à la vague de changement qui a balayé le Québec alors que la Coalition avenir Québec (CAQ) a remporté pas moins de 74 comtés. Ce dernier a ciblé la santé comme premier objectif.

De son côté, Jean D'Amour a reconnu qu'un vent de changement déferlant sur le comté comme dans l'ensemble du Québec. «La politique pour moi, c'est derrière», a-t-il laissé tombé.

Le taux de participation préliminaire est de 69,43 % sur les 50 261 électeurs inscrits. Le nombre de bulletins est de 334 302 (98,3 %) et le nombre de bulletins rejetés de 592 (1,7 %).

Résultats

Le caquiste mène par 1 966 voix.

Notre équipe de journalistes était présente au point de rassemblement de trois partis, le Parti libéral du Québec à l'Hôtel Lévesque, le Parti québécois Aux Fous Brassant et la Coalition avenir Québec à l'Hôtel Universel. Quant à elle, la candidate de Québec solidaire se trouvera à Québec où son parti court la chance de remporter le comté de Taschereau.

Il était aussi possible de nous suivre via notre page Facebook alors que Catherine Boucher est intervenue lors de nombreux directs tout au long de la soirée.

Déjà peu avant 20 h 20, ICI Radio-Canada annonçait que le prochain gouvernement, majoritaire, sera formé par la Coalition avenir Québec dirigé par François Legault.

Rivière-du-Loup - Témiscouata

Candidat(e)s Parti Votes Pourcentage Denis Tardif Coalition avenir Québec 13 441 39,18% Jean D'Amour Parti libéral 11 475 33,45% Vincent Couture Parti québécois 5 231 15,25% Goulimine Sylvie Cadôret Québec Solidaire 3 782 11,03% Martin Perron Parti conservateur du Québec 373 1,09% Bureaux de vote : 199 sur 199

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, lors des élections générales provinciales de 2014, le taux de participation des 35 ans et plus était de 74 %, alors que celui des jeunes de 18 à 34 ans était de 55 %. Ces estimations sont tirées d’une étude de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et tiennent compte des régions électorales.

Tous les détails des engagements des candidats de la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata annoncés lors de cette campagne électorale sont disponibles dans notre section «Élections | Québec 2018».