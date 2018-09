Jean D’Amour estime n’avoir pas de leçons à recevoir de François Legault

Le député sortant dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, Jean D’Amour, n’a visiblement pas apprécié la sortie publique de François Legault, mercredi à Rimouski. En réponse aux critiques du chef caquiste concernant l’inefficacité de la Stratégie maritime du Québec, M. D’Amour a voulu remettre les pendules à l’heure.

«M. Legault mentionne qu’il ne s’est fait à peu près rien, mais c’est faux», a lancé le ministre des Affaires maritimes, lors d’un point de presse organisé afin de faire le bilan de sa campagne électorale. «La Stratégie maritime, au Québec, c’est 2 milliards et 300 millions de retombées économiques et l’Institut de la statistique du Québec nous confirme la création et la consolidation de 10 583 emplois, ce n’est pas rien.»

Selon Jean D’Amour, la Stratégie a également porté fruit dans la région. Il rappelle qu’elle a permis la rénovation du bateau de la traverse Trois-Pistoles/Les Escoumins, la relance à succès du Corégone au Témiscouata et la création de 20 emplois chez OrganicOcean (Rimouski). «À Rivière-du-Loup, on l’oublie, mais il y a un an, c’est aussi 5,2 M$ qui ont été aussi octroyés pour la réalisation du Carrefour maritime», a-t-il souligné, ajoutant que le port de Gros-Cacouna n’a quant à lui «jamais eu un si bel avenir devant lui» depuis son acquisition par le gouvernement provincial.

Le député libéral a ensuite décoché quelques flèches à l’endroit du «Projet Saint-Laurent» de la CAQ : «Vous savez, le mot région figure dans la stratégie maritime et non dans la stratégie Saint-Laurent, même chose pour le mot environnement», a-t-il dit.

TRAVERSE À L’ANNÉE

Questionné à nouveau au sujet du projet d’une traverse à l’année entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, M. D’Amour a assuré qu’il était sérieux. Rappelons que Denis Tardif a mis en doute cette promesse du candidat libéral, la semaine dernière.

«Moi je fais du développement et j’ai pris des orientations très claires. Est-ce qu’il y a quelqu’un, sur les deux rives du Saint-Laurent, qui doute qu’on a besoin de ce service-là à l’année? On en a besoin pour nos entreprises, pour nos travailleurs saisonniers. Je vais laisser M. Tardif à ses études, moi je vais faire le projet», a-t-il déclaré.

«J’aurais aimé l’annoncer juste avant les élections, mais je devais respecter certains délais. Cependant, nous sommes en campagne électorale, si on ne prend pas aujourd’hui des positions claires et tranchées en regard de la réalisation de certains projets, à quel moment on va faire cela? J’ai évolué beaucoup avec ce projet au cours de la dernière année et je suis prêt à passer à une autre étape.»

Davantage de détails suivront...