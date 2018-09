Début du vote par anticipation

Élections Québec vous rappelle que le vote par anticipation débute dès aujourd’hui, le vendredi 21 septembre, et se déroulera jusqu’au 27 septembre.

En effet, en plus du vote le jour des élections, vous disposez de sept jours pour voter par anticipation :

le 21 septembre, de 9 h à 21 h;

le 22 septembre, de 9 h à 17 h;

les 23 et 24 septembre, de 9 h 30 à 20 h ;

; les 25 et 26 septembre, de 9 h à 21 h;

le 27 septembre, de 9 h à 14 h.

Les lieux, les dates et les heures pour voter par anticipation se trouvent sur la carte d’information que vous avez reçue par la poste ainsi que sur le site Web www.elections.quebec.

Tous les bureaux de vote par anticipation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Inscription et vote : faites d’une pierre deux coups!

Les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre, vous pouvez vous inscrire ou modifier votre inscription sur la liste électorale et voter au même endroit. Voilà une belle occasion de faire d’une pierre deux coups!

Autres options pour voter

Si vous êtes à l’extérieur de votre circonscription les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre, vous pouvez vous inscrire ou modifier votre inscription sur la liste électorale et voter dans le bureau de la directrice ou du directeur du scrutin de n’importe quelle circonscription du Québec.

Par ailleurs, entre le 21 et le 27 septembre, des bureaux de vote seront installés dans l’aire commune de plusieurs centres d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que dans de nombreuses résidences privées pour aînés. Seuls les résidents et les résidentes de ces centres pourront y voter. De même, les étudiants et les étudiantes de plusieurs cégeps, centres de formation professionnelle et universités pourront voter au sein de leur établissement d’enseignement pour les candidats et les candidates de la circonscription de leur domicile.

Conditions à remplir pour voter

Rappelons que pour voter, vous devez remplir les conditions suivantes :

avoir votre nom inscrit sur la liste électorale, à l’adresse de votre domicile;

avoir 18 ans ou plus le 1 er octobre;

octobre; avoir la citoyenneté canadienne;

avoir votre domicile au Québec depuis le 1 er avril 2018;

avril 2018; ne pas être sous curatelle ou avoir perdu vos droits électoraux.

Vous devez également avoir une pièce d’identité en main parmi celles acceptées :

permis de conduire du Québec;

carte d’assurance maladie du Québec;

passeport canadien;

certificat de statut d’Indien;

carte d’identité des Forces canadiennes.

En savoir plus

Le site www.elections.quebec fournit toute l’information nécessaire pour exercer votre droit de vote. La carte d’information et le manuel de l’électeur, envoyés par la poste dans tous les foyers du Québec, sont aussi de bonnes sources de renseignements.