«Les gens ont préféré le statuquo au changement»

La déception était palpable dans le local électoral du candidat libéral Rémi Massé, à Rivière-du-Loup. La défaite était difficile à encaisser pour son équipe. Après un peu plus d’une heure de dépouillement, l’avance de son adversaire conservateur, Bernard Généreux, s’est creusée suffisamment pour que son cinquième mandat soit confirmé.

«C’est difficile à croire, l’avance que Bernard Généreux a. On s’attendait, avec les chiffres qu’on avait et avec la réceptivité des gens sur le terrain, que ça allait être beaucoup plus serré que ça», a commenté Rémi Massé, quelques minutes après la confirmation de la victoire de son adversaire.

Au fur et à mesure que les boites de scrutin étaient dépouillées, l’écart s’est maintenu. Une cinquantaine de personnes, certaines vêtues de rouge, ont suivi la soirée électorale en regardant les résultats sortir au compte-gouttes à la télévision, tout surveillant du coin de l’œil les mises à jour sur leur téléphone cellulaire.

«On savait, en se lançant en campagne électorale, que c’était un ‘’gamble’’. Je me suis présenté parce que je croyais en nos chances. On a une excellente plateforme. La preuve, c’est que les Canadiens donnent leur confiance à Mark Carney», rappelle le candidat libéral.

Malgré sa défaite, il se réjouit de la performance du Parti libéral du Canada à travers le pays. Rémi Massé se croise les doigts pour que le prochain gouvernement, mené par le premier ministre Mark Carney, soit majoritaire et libéral. Malgré cette deuxième défaite consécutive (Rémi Massé avait été défait en 2019 par Kristina Michaud dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia), il n’aurait pas mené sa campagne différemment.

Il se dit fier d’être allé à la rencontre des entrepreneurs, des travailleurs, des organisations, de la population et des élus, sur le terrain, dans la nouvelle circonscription de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata. «On croyait en nos chances de gagner. On voit que ce n’est pas du tout le cas. Il y a quelque chose qui nous a échappé en cours de route.»

Plusieurs jeunes qui ont voté pour la première fois lors de cette élection ont appuyé sa candidature. La présence de ses quatre fils et de leurs amis au local électoral, lors de la soirée du 28 avril, n’est pas étrangère à cette situation. «Au moins, ça a suscité l’intérêt d’une nouvelle génération d’électeurs pour comprendre la dynamique d'une élection fédérale, voir comment ça se passe. Ils me posaient des questions. En espérant que ça va avoir donné le gout à ces jeunes-là de s’impliquer davantage pour les prochaines années», conclut-il.

Rémi Massé s’accordera une période de congé, après cette campagne électorale intense de 36 jours. Il reprendra ensuite le travail aux Halles d’innovation et de formation avancée de Rivière-du-Loup.