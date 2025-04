Bernard Généreux conserve la confiance des citoyens

C’est dans un mélange d’euphorie, de soulagement et de fierté que les résultats de l’élection fédérale dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata ont été accueillis, le 28 avril, dans le camp du candidat conservateur et député, Bernard Généreux. L’annonce qui a fait de lui l’heureux gagnant du scrutin régional a eu l’effet d’une bombe au Buro Grill&Bar de La Pocatière.

C’est un cinquième mandat pour le «député le plus généreux du Québec», comme l’a maintes fois présenté son chef, Pierre Poilievre. Une confiance renouvelée envers celui qui représente la région à Ottawa depuis 2015 sans interruption.

«C’est une belle soirée pour moi et pour l’ensemble du comté», a réagi l’élu, entouré de proches et de citoyens engagés. «Merci du fond du cœur», a-t-il dit, sous les applaudissements.

Des bénévoles et quelques citoyens s’étaient réunis sur place dès 21 h pour suivre la soirée électorale. Si l’annonce d’un gouvernement libéral a miné le moral de plusieurs personnes présentes, les sourires sont rapidement revenus à l’arrivée du candidat Généreux.

L’ambiance est aussi devenue électrique une dizaine de minutes plus tard, quand l’élection du député a été confirmée de façon impromptue. Bernard Généreux a rapidement montré des signes d’émotion aux côtés de sa directrice de campagne, Annie Francoeur. La fierté était palpable.

Au moment d’écrire ces lignes, vers minuit, Bernard Généreux avait récolté près de 10 000 voix d’avance sur son plus proche adversaire, Rémi Massé du Parti libéral du Canada. Tout près de 50 % des électeurs lui avaient accordé leur confiance.

UNE CAMPAGNE SUR LE TERRAIN

Quoi qu’il en soit, le travail terrain du candidat a payé. Bernard Généreux a passé sa sixième campagne à sillonner l’immense territoire de la circonscription, loin des projecteurs. Selon son équipe, il a visité 76 des 77 municipalités de la région (à l’exception de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs), accumulant plus de 9000 kilomètres de route et probablement tout autant de poignées de mains.

Durant cette période, il n’a participé qu’à un seul point de presse officiel, en début de campagne, lors duquel son chef était de passage à Montmagny. M. Poilievre avait alors fait des annonces pour les ainés, à la suite d’une initiative de son député local.

«Notre travail terrain a vraiment fait la différence», a-t-il analysé, sans détour. «La preuve est aussi faite que tout le travail qu’on a fait depuis 11 ans a marqué les gens.»

Il a du même coup souhaité répondre rapidement «aux commentateurs politiques qui ont dit qu’un député ne pouvait pas faire que des cliniques de passeport et des soirées de danse».

«Personnellement, je pense que la job première d’un député, c’est de s’occuper des gens qu’ils représentent. Oui, on va à Ottawa, oui on vote des lois et on fait toutes sortes de choses, mais dans la vraie vie, les gens ont besoin de quelqu’un qui prend soin d’eux», a-t-il soutenu.

«C’est ce qu’on a fait au cours des 11 dernières années, on a pris soin des gens et je pense qu’aujourd’hui, on nous le remet bien», a-t-il renchéri, remerciant son équipe, «la meilleure au Canada», pour son dévouement.

«UNE DEMI-VICTOIRE»

Seule ombre au tableau d’une soirée très positive : la défaite du Parti conservateur du Canada sur la scène nationale. Un coup dur pour la troupe du chef Poilievre qui semblait assurée d’une victoire convaincante, il y a à peine quelques semaines.

En janvier, «tous les chemins [menaient] à la défaite» pour le gouvernement de Justin Trudeau. En entrevue avec Info Dimanche, le député se sentait d’attaque, prêt pour des élections, mais aussi pour un gouvernement conservateur au pouvoir. Il avait confirmé que le PCC se projetait déjà à la tête du pays, notamment à la lecture des sondages nationaux largement avantageux.

Or, les menaces proférées par Donald Trump contre le Canada ont changé la donne, a-t-il estimé. «Les libéraux ont misé sur la peur et ils l’ont traduit en votes. J’espère que le réveil ne sera pas trop brutal pour la population canadienne.»

Bernard Généreux n’a d’ailleurs pas caché une dose d’amertume à la lecture des résultats nationaux. Il soutient qu’un gouvernement libéral minoritaire serait une «demi-victoire», dans les circonstances et que le caucus conservateur travaillera à «apaiser leur appétit de dépenser.»

«Oui, il y a de l’amertume. En même temps, la population a toujours raison. Il ne faut jamais l’oublier. C’est ça, la démocratie. Et quand la population vote, il faut l’écouter. C’est ce que je vais continuer à faire au cours des prochaines années.»

Il voit d’ailleurs dans le résultat de l’élection régionale un message clair : la population locale souhaitait conserver son député afin d’amener du changement à Ottawa. «Je le vois comme ça ce soir […] On va s’assurer de faire les représentations nécessaires pour revenir en force à la prochaine élection», a-t-il laissé entendre.

Celui qui a fait son entrée à la Chambre des communes en 2009, lors d’une élection partielle, souhaite travailler «dans la continuité».

Bernard Généreux a par ailleurs réitéré sa confiance envers son chef, Pierre Poilievre. Il estime que ce dernier a fait «une campagne absolument extraordinaire».