Élections fédérales 2025: Bernard Généreux et Maxime Blanchette-Joncas élus

En ce lundi électoral, suivez sur infodimanche.com les résultats des élections dans les circonscriptions de notre région : Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata et de Rimouski - La Matapédia. En plus des résultats, vous retrouverez des entrevues avec les principaux candidats, gagnants et défaits.

Cliquez sur le bouton «Rafraichir la page» de votre navigateur pour obtenir les plus récents résultats. À 22 h 10, Radio-Canada a annoncé que les libéraux de Mark Carney allaient former le prochain gouvernement sans toutefois affirmer s'il serait majoritaire.

BERNARD GÉNÉREUX ÉLU

Les citoyens de la circonscription Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq -Témiscouata se sont fait rapidement entendre ce soir. Le député conservateur sortant, Bernard Généreux, s’est fait réélire dans son comté pour un quatrième mandat consécutif. Le conservateur entamera donc son cinquième mandat, après que les électeurs de la région lui aient à nouveau accordé leur confiance.

Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata

Candidat(e)s Parti Votes Pourcentage Bernard Généreux Parti conservateur du Canada - 23 689 49,1 % Iseult L’Heureux-Hubert Nouveau parti démocratique - 904 1,9 % Rémi Massé Parti libéral du Canada - 13 406 27,8 % Thibaud Mony Parti rhinocéros - 168 0,4 % Jean-François Morin Parti populaire du Canada - 377 0,8 % Alexie Plourde Parti vert du Canada - 546 1,1 % Diane Sénécal Bloc québécois - 9 153 19,0 %

Bureaux de vote : 305 sur 347

Rimouski - La Matapédia

Les citoyens de la circonscription de Rimouski - La Matapédia ont réélu le bloquiste Maxime Blanchette-Joncas après une courte lutte avec le libéral Alexander Reford. Ce dernier aura brièvement mené avant de voir le député sortant reprendre l'avance.

Candidat(e)s Parti Votes Pourcentage Maxime Blanchette-Joncas Bloc québécois - 22 330 46,6 % Taraneh Javanbakht Parti populaire du Canada - 315 0,7 % Nancy Joannette Parti conservateur du Canada - 6 571 13,7 % Lysane Picker-Paquin Parti rhinocéros - 266 0,6 % Alexander Reford Parti libéral du Canada - 16 781 35,0 % Salomé Salvain Nouveau parti démocratique - 850 1,8 % Raphaël Arsenault

Noémi Bureau-Civil

Tommy Lefebvre -545

Bureaux de vote : 260 sur 279

Dans Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, le député sortant, le conservateur Bernard Généreux fait face à Rémi Massé (Parti libéral du Canada), Diane Sénécal (Bloc québécois), Iseult L’Heureux-Hubert (Nouveau Parti démocratique), Alexie Plourde (Parti vert), Jean-François Morin (Parti populaire du Canada) et Thibaud Mony (Parti rhinocéros).

Du côté de Rimouski - La Matapédia, le bloquiste et député sortant, Maxime Blanchette-Joncas fait face à Alexander Reford (Parti libéral du Canada), Nancy Joannette (Parti conservateur du Canada), Salomé Salvain (Nouveau Parti démocratique), Taraneh Javanbakht (Parti populaire du Canada), Lysane Picker-Paquin (Parti Rhinocéros) et à trois indépendants, Raphaël Arsenault, Noémi Bureau-Civil et Tommy Lefebvre

EN CHIFFRES

Selon Élections Canada, en date du 25 avril, un peu plus de 28,5 millions de Canadiens étaient inscrits sur la liste électorale. Déjà, plus de 7,3 millions d'électeurs ont profité du vote par anticipation pour glisser leur bulletin de vote dans les urnes, un record.

Rappelons qu'à la dissolution de la Chambre des Communes, les libéraux qui formaient alors un gouvernement minoritaire comptaient 152 députés, contre 120 pour les conservateurs. Le Bloc québécois avait 33 députés contre 24 pour le Nouveau parti démocratique et 2 pour le Parti vert. On retrouvait aussi trois députés indépendants à la Chambre et quatre sièges étaient aussi vacants.