Élections fédérales 2025: à l'heure du choix

En ce lundi électoral, suivez sur infodimanche.com les résultats des élections dans les circonscriptions de notre région : Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata et de Rimouski - La Matapédia. En plus des résultats, vous retrouverez des entrevues avec les principaux candidats, gagnants et défaits.

Vous avez jusqu'à 21 h 30 pour exercer votre droit de vote. Après cette heure, cliquez sur le bouton «Rafraichir la page» de votre navigateur pour obtenir les plus récents résultats. Les premiers résultats sont connus dans un délai d’environ 30 minutes après la fermeture des bureaux.

Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata

Candidat(e)s Parti Votes Pourcentage Benard Généreux Parti conservateur du Canada - Iseult L’Heureux-Hubert Nouveau parti démocratique - Rémi Massé Parti libéral du Canada - Thibaud Mony Parti rhinocéros - Jean-François Morin Parti populaire du Canada - Alexie Plourde Parti vert du Canada - Diane Sénécal Bloc québécois

Rimouski - La Matapédia

Candidat(e)s Parti Votes Pourcentage Maxime Blanchette-Joncas Bloc québécois - Taraneh Javanbakht Parti populaire du Canada - Nancy Joannette Parti conservateur du Canada - Lysane Picker-Paquin Parti rhinocéros - Alexander Reford Parti libéral du Canada - Salomé Salvain Nouveau parti démocratique - Raphaël Arsenault

Noémi Bureau-Civil

Tommy Lefebvre Indépendant

Dans Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, le députant sortant, le conservateur Bernard Généreux fait face à Rémi Massé (Parti libéral du Canada), Diane Sénécal (Bloc québécois), Iseult L’Heureux-Hubert (Nouveau Parti démocratique), Alexie Plourde (Parti vert), Jean-François Morin (Parti populaire du Canada) et Thibaud Mony (Parti rhinocéros).

Du côté de Rimouski - La Matapédia, le bloquiste et député sortant, Maxime Blanchette-Joncas fait face à Alexander Reford (Parti libéral du Canada), Nancy Joannette (Parti conservateur du Canada), Salomé Salvain (Nouveau Parti démocratique), Taraneh Javanbakht (Parti populaire du Canada), Lysane Picker-Paquin (Parti Rhinocéros) et à trois indépendants, Raphaël Arsenault, Noémi Bureau-Civil et Tommy Lefebvre

EN CHIFFRES

Selon Élections Canada, en date du 25 avril, un peu plus de 28,5 millions de Canadiens étaient inscrits sur la liste électorale. Déjà, plus de 7,3 millions d'électeurs ont profité du vote par anticipation pour glisser leur bulletin de vote dans les urnes, un record.

Rappelons qu'à la dissolution de la Chambre des Communes, les libéraux qui formaient alors un gouvernement minoritaire comptaient 152 députés, contre 120 pour les conservateurs. Le Bloc québécois avait 33 députés contre 24 pour le Nouveau parti démocratique et 2 pour le Parti vert. On retrouvait aussi 3 députés indépendants à la Chambre et quatre sièges étaient aussi vacants.