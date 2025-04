Alexander Reford dresse le bilan de sa campagne

Le candidat du Parti libéral du Canada dans Rimouski–La Matapédia, Alexander Reford, a présenté un bilan de sa campagne électorale lors d’un point de presse ce vendredi 25 avril face au Musée régional de Rimouski. Ce point de presse a été l'occasion pour le candidat de revenir sur ses engagements et les priorités qu'il a défendues tout au long de la campagne.

«Chaque rencontre, chaque conversation, chaque poignée de main m’a confirmé une chose : notre région est forte, fière et prête à aller de l’avant. Ce sont les gens d’ici qui m’ont inspiré tout au long de cette campagne. La tenue de ce point de presse devant le Musée régional de Rimouski n’est pas un hasard : elle reflète l’urgence d’agir pour la culture, et ma volonté de démontrer un appui clair et concret à cette institution» a souligne M. Reford.

Depuis le lancement officiel à Causapscal, le 3 avril dernier, M. Reford et son équipe ont souligné avoir parcouru l’ensemble de la circonscription, rencontré des milliers de citoyennes et citoyens, écouté les préoccupations exprimées par plus de 100 organismes et entreprises, discuté avec des dizaines de médias et présenté une vision claire : celle d’un développement régional durable, inclusif et audacieux.

Alexander Reford souhaite soutenir les créateurs et les organismes régionaux grâce à un meilleur accès aux programmes de financement fédéraux, augmenter le soutien à Radio-Canada, créer un réseau de Maisons Média dans les régions pour renforcer la couverture locale. Le candidat souhaite valoriser et réhabiliter le patrimoine bâti, comme levier de fierté et d’attractivité.

Le candidat s'est aussi engagé à défendre les ressources, notamment en agriculture, avec la gestion de l'offre et foresterie où il a reconnu l’importance d’un développement durable de nos ressources.

Le libéral a souligné avoir été l’un des seuls candidats à dénoncer publiquement la délocalisation de plusieurs centaines d’emplois chez TELUS, dont plusieurs étaient historiquement bien ancrés dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ces emplois ont été transférés à l’étranger, notamment au Maroc, aux Philippines et en Roumanie.

«Ce sont des emplois qui avaient un impact structurant dans nos communautés, et leur disparition ne peut pas devenir la norme», a-t-il martelé. Il s’est aussi engagé à collaborer avec les grandes entreprises, les syndicats et les gouvernements pour instaurer un cadre réglementaire qui protège les travailleurs du Québec.

Le candidat a dénoncé les barrières interprovinciales qui freinent la croissance des PME locales et empêchent les produits d’ici de rayonner à travers le pays. Ce dernier plaide pour une modernisation des règles, une meilleure harmonisation des normes entre les provinces et une collaboration fédérale-provinciale accrue.

Alexander Reford à la tête des Jardins de Métis de puis 30 ans, a aussi mis de l’avant son implication comme président de Tourisme Gaspésie, Tourisme Mitis et Le Québec maritime et a présenté une série de mesures pour soutenir le tourisme régional.

Il souhaite soutenir les attraits touristiques, les festivals et les événements locaux, notamment par un appui accru à leur financement et à leur rayonnement, mettre en œuvre une stratégie de corridor touristique pour mieux connecter les pôles d’intérêt et favoriser une expérience régionale intégrée et bonifier le financement des initiatives de promotion touristique hors saison.

M. Reford souhaite assurer un service aérien régulier à l’aéroport de Mont-Joli et adapter le régime d’assurance-emploi aux réalités régionales, notamment celles des travailleurs saisonniers du secteur touristique. «Le tourisme, ce n’est pas que des visiteurs. C’est de l’emploi, de la vitalité économique, de la fierté, de la culture. Et notre région est un joyau dont le plein potentiel reste à révéler.»

TERRAIN

Alexander Reford a misé sur l’écoute et la proximité. Ce dernier soutient avoir sillonné les routes de la circonscription pour rencontrer les agriculteurs, les entrepreneurs, les jeunes familles et les aînés.

Il s'est engagé pour une une réforme du régime d’assurance-emploi mieux adaptée aux réalités saisonnières, la relance des marchés pour le bois d’œuvre et la biomasse, menacés par les tensions commerciales, des investissements pour favoriser la souveraineté alimentaire et soutenir les producteurs locaux et le développement d’une économie verte et bleue axée sur l’innovation, la recherche et la résilience climatique.

«Cette élection est une occasion unique de faire entendre la voix de notre région à Ottawa. Un député fort, dans un gouvernement fort, peut faire toute la différence.»