Maxime Blanchette-Joncas trace le bilan de sa campagne

Le candidat du Bloc Québécois dans la circonscription de Rimouski–La Matapédia, Maxime Blanchette-Joncas, se dit extrêmement fier de la campagne électorale qu’il vient de mener, en vue du scrutin qui se tiendra ce lundi 28 avril.

M. Blanchette-Joncas qui a été élu à deux reprises depuis 2019, brigue un troisième mandat pour le Bloc québécois. Ce dernier dresse un bilan positif de cette courte, mais intense campagne de terrain.

«Cette campagne a été stimulante, enrichissante et profondément humaine dans le contexte. J’ai parcouru près de 6 000 km à travers notre vaste circonscription, participé à plus d’une centaine de rencontres et d’événements, et [j'ai] eu le privilège de visiter les 55 municipalités de la plus belle circonscription du Québec. Ce contact direct avec les gens de chez nous, c’est ce qui me nourrit et me motive à continuer», a déclaré le candidat bloquiste.

Le député sortant a aussi mis de l'avant des appuis de deux figures bien connues du mouvement indépendantiste, soit Pascal Bérubé, le député péquiste de Matane–Matapédia, et Danielle Doyer, ancienne députée bloquiste et ancienne mairesse de Mont-Joli. «Leur appui m’honore profondément. Il témoigne d’une confiance envers mon travail des cinq dernières années et demie, ici comme à Ottawa, enraciné dans les réalités de notre monde régional.»

M. Blanchette-Joncas est aussi revenu sur les six conférences de presse qu'il a tenu dans la circonscription. Rappelons que le candidat de Bloc québécois s'est engagé à faire changer le nom de la circonscription pour Rimouski-Neigette–Mitis–Matapédia–Les Basques. Il a aussi ciblé le recrutement des chercheurs américains et la crise du bois d’œuvre, la protection de la gestion de l'offre, La Défense des ainés, ainsi que le pouvoir d’achat, l’assurance-emploi et le crise du logement.

«Depuis mon élection en 2019, j’ai consacré toute mon énergie à défendre nos priorités régionales à Ottawa et à être présent partout dans la circonscription. Aujourd’hui, je demande aux citoyennes et citoyens de me renouveler leur confiance pour poursuivre ce travail avec la même détermination et le même engagement que vous me connaissez. De Saint-Éloi à Routhierville, je serai, comme toujours, une voix forte, régionaliste, sur le terrain, engagée et 100 % dédiée à nos réalités de chez nous», a conclu Maxime Blanchette-Joncas.

Il a aussi rappelé que son parti a été à avoir déposé une plateforme électorale, dès le début de la campagne, ainsi qu’un cadre financier.