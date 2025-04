Rémi Massé défend les priorités de la MRC du Kamouraska

Le candidat du Parti libéral du Canada dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Rémi Massé, s’est engagé à être un partenaire actif et engagé pour soutenir les priorités et défis régionaux. Le libéral compte placer au cœur de sa démarche les priorités et préoccupations exprimées lors de sa rencontre avec les élus de la MRC du Kamouraska.

M. Massé a profité de l’occasion pour affirmer sa volonté de soutenir les enjeux et de bâtir, avec les citoyens, un avenir solide et durable.

LOGEMENT ET INFRASTRUCTURES

La crise du logement frappe de plein fouet plusieurs communautés au Canada. Rémi Massé a donc rappelé que le Parti libéral du Canada s’est engagé à débloquer rapidement les fonds fédéraux destinés au logement afin de permettre la réalisation des projets attendus dans la région.

«Nous sommes déterminés à offrir un soutien aux infrastructures municipales, comme les réseaux d’approvisionnement en eau potable, les lignes électriques et les systèmes de traitement des eaux usées.»

GESTION DE L'OFFRE

Le libéral assure que le maintien du système de gestion de l’offre est une priorité non négociable pour son parti. Rémi Massé se dit donc déterminé à défendre un modèle, assure-t-il qui est essentiel et protège les fermes familiales, soutient l’économie rurale et garantit la sécurité alimentaire du Québec.

«Le Parti libéral du Canada a toujours été un allié des producteurs agricoles et continuera de l’être pour préserver la vitalité de nos territoires», souligne le candidat.

TRANSPORT FERROVIAIRE

«Le développement d’une vision moderne du transport ferroviaire, incluant le renforcement du service de VIA Rail en région, est essentiel pour l’avenir du Bas-Saint-Laurent», assure Rémi Massé. Ce dernier s’engage à améliorer la collaboration entre les compagnies ferroviaires et les municipalités, et à assurer un transport fiable, sécuritaire et adapté aux besoins des citoyens.

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS

Le candidat libéral s’engage aussi à corriger rapidement le plafond de 10 % de travailleurs étrangers temporaires pour répondre à la pénurie de main-d’œuvre régionale. Il réitère l’importance de faciliter le renouvellement des contrats et de revoir la terminologie pour mieux refléter l’intégration de ces travailleurs dans la communauté et l’économie régionales.

ASSURANCE-EMPLOI

Rémi Massé assure reconnaître l'importance d'une réforme équitable du régime d'assurance-emploi. Il s’est dit déterminé à défendre une modernisation du programme afin de mieux répondre aux réalités des travailleurs saisonniers et autonomes, et d’éviter les périodes sans revenu qui fragilisent les secteurs économiques clés.

SECTEUR FORESTIER

Conscient des inquiétudes liées au rehaussement des tarifs douaniers, Rémi Massé soutiendra la mise en place d’un régime d’épargne et d’investissement sylvicole pour permettre au producteur de boisés privés d’investir dans l’aménagement forestier. Par ailleurs, il rassemblera les acteurs du secteur pour résoudre le conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis et maximiser les retombées locales. «Ces mesures visent à assurer la pérennité d'un secteur vital pour de nombreuses localités du Bas-Saint-Laurent.»

REPRÉSENTATION RÉGIONALE

Par voie de communiqué, Rémi Massé réaffirme aussi sa volonté de défendre une représentation équitable pour la région à la Chambre des communes. Le Parti libéral du Canada appuie la reconnaissance pleine et entière des territoires dans le redécoupage de la carte électorale, afin que la voix du Kamouraska et de l’ensemble des MRC de la circonscription soit entendue et respectée à Ottawa.