Maxime Blanchette-Joncas propose des engagements matière de transport régional

Le candidat du Bloc Québécois dans Rimouski–La Matapédia, Maxime Blanchette-Joncas, a souligné l’importance et la nécessité de maintenir et d’améliorer les transports en région relevant de la compétence fédérale.

«C’est consternant de voir que depuis de nombreuses années, les régions sont délaissées par les transporteurs aériens et VIA Rail, avec comme résultat de nous éloigner de plus en plus des centres urbains», rappelle le candidat bloquiste.

M. Blanchette-Joncas souligne que le nombre de passages de trains a été considérablement réduit, avec désormais des horaires qu'il considère peu pratiques, concentrés en pleine nuit. En parallèle, le service aérien d'Air Canada, dont les pratiques parfois qu'il qualifie de discutables tendent à éliminer toute concurrence, rendant les voyageurs de plus en plus dépendants. Le candidat souligne, à titre d'exemple, que la compagnie a complètement cessé de desservir l’aéroport de Rimouski, tout en limitant activement la concurrence à l'aéroport de Mont-Joli.

Afin de remédier à cela, le Bloc Québécois propose :



· D’appuyer le développement d’un TGV et, dans l’intervalle, de travailler à trouver des solutions aux retards dans le transport en commun ferroviaire avec toutes les parties concernées ;

· D’exiger que le fédéral soutienne toutes les initiatives québécoises en matière de transport afin de décloisonner les régions, notamment établir ou rétablir un service ferroviaire, améliorer l’offre de transport aérien et les initiatives régionales, la diversification des vocations des aéroports régionaux et l’encadrement des pratiques hostiles à la concurrence d’Air Canada ;

· De réitérer que le rôle du fédéral en matière d’infrastructures doit se limiter à une participation financière ;

· De doubler le financement du transport collectif et de soutenir tous les projets sélectionnés par le gouvernement du Québec ;

· De proposer que le fédéral investisse aussi dans le maintien des actifs de transport en commun afin de préserver les infrastructures dont nous bénéficions déjà.



«Il est grand temps que le fédéral fasse enfin des efforts pour redynamiser nos régions. Ce n’est pas normal de ne plus pouvoir se déplacer sur notre territoire. On a trois aéroports sur le territoire et six gares, les infrastructures sont déjà présentes, il ne manque que les trains et les avions. J’ai déjà rencontré les dirigeants de VIA Rail qui m’ont dit que le fédéral doit investir pour améliorer le service. Malheureusement, la grande majorité des projets touchent le corridor Québec-Windsor et ne s’intéressent pas aux liaisons du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Avec le Bloc Québécois, on va s’y mettre concrètement», conclut Maxime Blanchette-Joncas.