Maxime Blanchette-Joncas se prononce sur l’immigration

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, et Maxime Blanchette-Joncas, candidat de Rimouski–La Matapédia, ont réitéré que seul le Québec est capable de poser les balises assurant l’immigration réussie dans le respect de sa capacité d’accueil.

«Seul le Québec peut déterminer sa capacité d’accueil : sa capacité de loger, de soigner, d’éduquer, de franciser et d’intégrer en milieu de travail. Pourtant, les libéraux n’ont pas donné suite aux consultations engagées à l’initiative du Bloc auprès du Québec et des provinces pour établir cette capacité d’accueil avant de prendre leurs engagements électoraux en matière d’immigration. Si le Québec n’est pas maître d’œuvre de sa politique d’immigration et si les cibles demeurent fixées à partir d’Ottawa, en toute ignorance des faits, le Québec ne parviendra pas à une immigration réussie, à moins de laisser son poids politique au Canada baisser et baisser encore. Seul le Bloc Québécois luttera contre cette ignorance intentionnelle au fédéral de la capacité d’accueil du Québec, qui altèrera l’avenir de la nation québécoise», a déclaré Maxime Blanchette-Joncas.

Le Bloc Québécois propose, en plus des mesures déjà annoncées en matière d’encadrement, de répartition équitable et de remboursement de l’accueil des demandeurs d’asile :

• Le transfert de tous les pouvoirs en immigration au Québec, y compris le Programme de mobilité internationale;

• Que le Québec soit consulté de façon continue sur sa capacité d’accueil avant de fixer des cibles d’immigration qui devront y correspondre;

• Qu’Ottawa autorise Québec à octroyer la résidence permanente conditionnelle, assortie de mesures incitatives en vue de l’établissement en région, comme ici, au Bas-Saint-Laurent;

• Des permis sectoriels et régionaux ouverts pour les travailleurs étrangers temporaires;

• La création d’un volet d’urgence permettant de secourir plus rapidement les réfugiés lors de crises, par exemple la reprise de Kaboul par les talibans ou la guerre en Ukraine.

«Les cibles de M. Trudeau reprises par M. Carney exigeraient qu’à leur minimum, soit 365 000 immigrants en 2027, le Québec accepte plus de 80 000 personnes pour ne pas perdre de poids politique. C’est une cible plus élevée que celle de tous les partis à l’Assemblée nationale, donc non conforme à notre capacité d’accueil et beaucoup plus conforme à la Century Initiative. Les libéraux ne méritent pas un chèque en blanc en matière d’immigration, sans supervision du Bloc Québécois. C’est notre différence, nos valeurs et notre langue qui sont en jeu», a conclu le candidat de Rimouski–La Matapédia.