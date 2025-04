Alexander Reford présente ses engagements culturels pour la région

À la suite du panel en culture organisé par le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, Alexander Reford, candidat du Parti libéral du Canada dans Rimouski–La Matapédia, dévoile ses priorités pour le secteur culturel.

«Depuis plus de trente ans, je participe activement au soutien des artistes de la région. De toutes mes réalisations, celle dont je suis le plus fier, c’est d’avoir offert une place de choix aux créateurs d’ici et d’ailleurs dans la programmation culturelle des Jardins de Métis, ce qui a permis à des publics de tous âges de vivre des moments inoubliables en présence des artistes, auteurs et autrices, musiciens et musiciennes, comédiens et comédiennes, architectes et architectes paysagiste. Devant la fragilité des organismes et le besoin pressant de soutenir les créateurs, je quitte la direction des Jardins de Métis pour m’engager auprès du gouvernement du Canada pour consolider nos organismes culturels, bonifier les espaces culturels accessibles et bâtir un écosystème qui va soutenir nos créateurs. Devant les attaques envers notre souveraineté canadienne, je crois que la culture demeure la plus percutante des répliques. Pour un Canada fort, on a besoin d’avoir des artistes forts», affirme-t-il.

Alexander Reford propose des mesures concrètes pour soutenir les artistes, les institutions et le patrimoine :

LANGUES ET RECHERCHE

• Soutenir les initiatives pour préserver les langues des Premières Nations sur le territoire, notamment wolastoqey latuwewakont et mi’kmaq, et leur offrir une place de choix dans les activités culturelles.

• Soutenir les organismes qui assurent la valorisation du français avec un nouveau programme d’appui aux salons du livre et événements littéraires.

• Soutenir les télévisions et radios communautaires et la création de « Maisons Média » dans La Mitis et La Matapédia.

• Augmenter le nombre de Chaires de recherche du Canada.

ESPACES CULTURELS

• Soutenir les projets pour la rénovation et la mise à niveau des espaces culturels, notamment le projet de réfection de la COOP Paradis à Rimouski, via le Fonds du Canada pour les espaces culturels ou un programme spécifique pour les villes de 100 000 habitants et moins.

Médias

• Augmenter le financement de Radio-Canada de 150 M$ par an.

• Soutenir le retour du Radio-Canada en direct : captation de concerts et spectacles, une contribution directe aux musiciens et musiciennes, captation d’œuvres en théâtre, événements littéraires, poésie, slam, etc., un programme qui va illustrer le dynamisme de nos organismes, notamment le Salon du livre de Rimouski, le CLAC de Mont-Joli, le Salon des mots de la Matapédia et le Rendez-vous des grandes gueules de Trois-Pistoles

• Aménager des « Maisons Média » dans des gares VIA Rail ou bâtiments patrimoniaux pour regrouper les médias régionaux.

PATRIMOINE

• Créer un fonds pour transformer d’anciens bâtiments fédéraux négligés (phares, gares, postes, manèges militaires) à des fins culturelles ou communautaires.

• Étendre les incitatifs du Fonds du Canada pour l’investissement en culture aux institutions muséales.

• Augmenter progressivement le Programme de partage des frais pour les lieux patrimoniaux, pour souligner la Confédération.

• Bonifier le programme Jeunesse Canada au travail pour soutenir davantage de stages et d’emplois étudiants en patrimoine.

UN MINISTÈRE REPENSÉ

• Donner un véritable mandat au nouveau ministère de la Culture et de l’Identité canadiennes :

o Stabiliser le financement des organismes sur trois ans.

o Soutenir les petits festivals et les journées de célébration nationale (1er juillet, 11 novembre, Journée des peuples autochtones).

o Doubler le budget du programme Présentation des arts Canada.