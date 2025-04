Le candidat libéral Rémi Massé mise sur le port de Gros-Cacouna

Le candidat du Parti libéral du Canada dans Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, Rémi Massé, a présenté des engagements concrets qu’il souhaite réaliser s’il est élu lors des prochaines élections fédérales. Le potentiel du port de Gros-Cacouna se retrouve au cœur de sa vision régionale qui cible majoritairement sur le développement économique.

La construction d’une nouvelle rampe d’accès et d’une structure d’amarrage pour Garde côtière canadienne afin de procéder à l’entretien et à la réparation de navires fait partie des plans du candidat libéral.

«L’enjeu qu’on a, c’est que le transfert de la traverse de Rivière-du-Loup freine ce développement. Tout le monde attend les plans de la Société des traversiers du Québec et du gouvernement du Québec. Pendant ce temps-là, il n’y a rien qui bouge», souligne Rémi Massé. Des investissements dans ces infrastructures permettraient de débloquer le potentiel du port, d’après le candidat libéral.

«Le port de Gros-Cacouna est l’un des sites industriels plus sous-exploités au Québec. Il faut tirer un maximum de profits de cette infrastructure-là», ajoute-t-il. Des navires livrent présentement des composantes d’éoliennes et repartent du port sans chargement, ce qui en fait un corridor commercial inexploité.

«Il faut pouvoir profiter de cette opportunité-là et permettre aux entreprises et aux industriels d’exporter leurs produits», ajoute-t-il. Rémi Massé propose aussi la construction d’une infrastructure de recherche scientifique dédiée à la protection de l’estuaire et l’étude des méthodes de pêche, en collaboration avec des chercheurs, centres de recherche et avec la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Rémi Massé évoque la création d’un Fonds de développement économique de l’Est du Québec, en partie sous un modèle de contribution non remboursable, afin de soutenir les entreprises régionales dans leurs projets de diversification de marchés, d’innovation et de modernisation.

Le candidat du Parti libéral du Canada s’engage à corriger dans les plus brefs délais le plafond de 10 % de travailleurs étrangers dans les entreprises de la région. De nombreux gens d’affaires ont dénoncé cette modification puisqu’ils doivent se départir de plusieurs travailleurs qui sont essentiels à leurs opérations. Il est d’avis que les processus administratifs doivent être simplifiés. «Ce n’est pas normal que les entreprises passent des heures et des heures à compléter des formulaires année après année pour avoir accès à de la main-d’œuvre qualifiée qui vient ici pour s’intégrer et contribuer au développement économique régional.»

Rémi Massé s’engage à accélérer la construction de logements en passant par le secteur des maisons préfabriquées qui permettrait de stimuler l’industrie du bois d’œuvre de la région. Il souhaite également rassembler l’ensemble des producteurs forestiers et les acteurs politiques afin de trouver une façon de résoudre le conflit du bois d’œuvre avec le gouvernement américain. Cette vision s’articule dans un contexte de guerre tarifaire déclenchée par le président américain Donald Trump.

Le vote des élections fédérales est prévu le lundi 28 avril. Rémi Massé du Parti libéral du Canada s’oppose à Bernard Généreux du Parti conservateur du Canada, Diane Sénécal du Bloc québécois, Iseult L’Heureux-Hubert du Nouveau Parti démocratique, Alexie Plourde du Parti vert, Jean-François Morin du Parti populaire du Canada et Thibaud Mony du Parti rhinocéros.