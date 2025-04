«Ottawa fait la sourde oreille» aux demandes du Québec, dénonce Diane Sénécal 

La candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Diane Sénécal, a défendu la pertinence de sa formation politique à Ottawa, ce jeudi 17 avril, à Témiscouata-sur-le-Lac. Elle soutient que son parti est le «seul rempart» contre le mépris fédéral à l’endroit du Québec, notamment en matière de langue, de laïcité et d’environnement.

Coïncidence ou non, cette sortie est survenue au lendemain d’une phrase choc du chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, à l’endroit du Bloc. Lors du débat francophone, qui s’est déroulé à CBC/Radio-Canada, M. Singh a soutenu que le parti avait été «aussi inutile que la monarchie» au cours de la dernière investiture.

Le chef Yves François Blanchet expliquait alors qu’il préférait un gouvernement minoritaire au Parlement, une position partagée par la candidate locale. «Vous avez démontré que vous ne faites rien pour les gens. Vous avez voté contre les mesures qui aident les Québécois», a accusé M. Singh.

Or, il s’agit d’une déclaration «présomptueuse», a jugé Diane Sénécal, en marge d’un point de presse au Pub du Lac de Témiscouata-sur-le-Lac. «Je trouve présomptueux de la part d’un autre parti de remettre en question la pertinence de son parti», a-t-elle dit.

«Je ne comprends pas comment [M. Singh] peut porter ce regard-là sur le Bloc québécois. Tous les partis sont pertinents, chacun à sa ligne de pensée, sa vision. En démocratie, on veut confronter les visions, ce n’est pas de dire à quelqu’un qui n’est pas pertinent.»

«OTTAWA N’ÉCOUTE PAS»

Le mépris d’Ottawa envers le Québec va toutefois bien au-delà des figures de style, estime la candidate bloquiste. Diane Sénécal donne l’exemple des obstacles juridiques imposés par Ottawa afin d’empêcher la pleine application de la Loi 96 et de la Loi 21 au Québec. La première vise à renforcer la protection du français, alors que la seconde encadre la laïcité de l’État québécois.

«Ces lois ont été adoptées démocratiquement par les élus de l’Assemblée nationale. Elles reflètent des choix profonds de société, appuyés par une majorité de Québécoises et Québécois. Mais plutôt que de respecter ces décisions, le gouvernement fédéral choisit encore une fois l’affrontement», a-t-elle dénoncé.

Diane Sénécal observe d’ailleurs qu’il ne s’agit pas de «simples désaccords ponctuels», mais «d’une tendance lourde» avec Ottawa. Sur la question de l’environnement, elle critique l’intention persistante d’imposer un oléoduc traversant le territoire québécois. Même si la population est maintenant plus ouverte sur cette question, la candidate demeure convaincue que l’opinion des Québécois serait claire et sans équivoque, si ce n’était pas de la «conjoncture actuelle» avec le président Trump et de la peur qui est générée.

Mme Sénécal martèle que le Bloc québécois est le seul parti à porter la voix du Québec et à réellement défendre ses intérêts à la Chambre des communes. «Les partis fédéraux n’écoutent pas le Québec. Ils n’entendent ni notre désir de protéger notre langue, ni notre attachement à la laïcité, ni notre volonté de protéger notre environnement et notre territoire», a-t-elle lancé.

«Si nous voulons que nos décisions soient respectées, il faut envoyer à Ottawa des députés qui se tiennent debout pour le Québec. C’est la seule façon d’être entendus.»

Elle repousse aussi du revers de la main les propos voulant que le Bloc québécois mise sur la peur en faisant craindre un gouvernement majoritaire, qu’il soit libéral ou conservateur, insensible aux réalités québécoises. Elle croit au contraire que les faits démontrent la réalité.

«Il n’y a rien qui peut nous faire croire qu’on va nous écouter demain, si on ne nous écoute pas aujourd’hui», a-t-elle laissé tomber.

La candidate du Bloc québécois souhaite en ce sens que les électeurs de la circonscription envoient un message fort, le 28 avril prochain.