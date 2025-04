Alexander Reford se porte à la défense des emplois en région

Le candidat du Parti libéral du Canada dans Rimouski–La Matapédia, Alexander Reford, s'est porté à La Défense de la protection et du maintien des emplois dits de qualité en région. Du même souffle, il a notamment dénoncé un effet pervers du télétravail : la délocalisation.

M. Reford cite en exemple l’entreprise TELUS, basée à Rimouski, qui aurait aboli plus de 150 emplois localement et plus de 4 000 à travers le pays, au profit de postes délocalisés au Maroc, aux Philippines et en Roumanie. Selon lui, ces emplois bien rémunérés avaient un impact majeur sur l’économie du Bas-Saint-Laurent et du Canada.

Le candidat libéral rappelle que «l'utilisation responsable du télétravail permet aux employés de choisir leur milieu de vie parfois dans des municipalités de plus petite taille qui font face à des défis de maintien de services, notamment les écoles.»

Le libéral fait appel à la tradition d’innovation des entreprises dans la gestion du télétravail. «Québec Téléphone, maintenant TELUS, nous a habitué au fil des ans à des projets innovants dans notre région : tests pilotes pour TelusTV, déploiement prioritaire et global de la fibre optique, arrivée précoce de la 5G et récemment la mise en place du plus important centre d’IA souveraine au Canada. Il faut maintenant innover ensemble dans les pratiques de ressources humaines pour maintenir et rapatrier des emplois dans notre région», affirme-t-il.

Alexander Reford évoque également les risques liés à la délocalisation, notamment l’érosion de la souveraineté canadienne sur la gestion des données et la perte d’expertise. Il s’engage à travailler rapidement, en collaboration avec les grandes entreprises et les représentants des travailleurs, à l’élaboration d’un cadre réglementaire visant à protéger les emplois au Québec et au Canada contre les délocalisations internationales.