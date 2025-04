Un deuxième appui de taille pour le candidat Rémi Massé

Pour une deuxième fois en deux semaines, le candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata, Rémi Massé, a accueilli l’un des ténors du gouvernement du Canada dans la région. Cette fois, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, s’est déplacé à La Pocatière pour une visite de l’entreprise Alstom, le 15 avril.

Après le ministre du Commerce international et des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, la semaine dernière, c’était au tour de M. Champagne de venir parler d’économie et de production canadienne dans l’une des grandes entreprises du Bas-Saint-Laurent. Il en a aussi profité pour vanter les mérites du candidat local, sans négliger les qualificatifs.

«Rémi Massé est un candidat vedette», a-t-il d’abord lancé lors d’un point de presse suivant une visite des installations de la multinationale française.

Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’ils ont tous les deux fait partie du gouvernement fédéral entre 2015 et 2019. Rémi Massé était alors député de la circonscription d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia qui n’existe plus aujourd’hui.

«Rémi a déjà fait un travail exceptionnel à Ottawa avec nous. Il est ensuite revenu en région, il a travaillé au Cégep de Matane et dans le milieu de l’innovation. Maintenant, il lève la main à nouveau comme plusieurs autres au pays», a déclaré François-Philippe Champagne.

«Avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin de gens forts, de gens passionnés et de gens d’expérience. Et c’est sûr qu’un candidat comme Rémi Massé sort du lot. C’est une candidature d’exception, une candidature forte. Ce sera une voix forte aussi pour toute la région», a-t-il renchéri.

Cette visite survient alors que le candidat libéral demeure au deuxième rang dans les intentions de vote, derrière le candidat sortant Bernard Généreux, selon les projections du site 338canada.com. On observe toutefois une tendance positive avec une hausse de 6 % en date du 15 avril.

Malgré tout, Rémi Massé soutient que sa campagne se déroule très bien et que le vent est très favorable. «Le retour est excellent. Les gens nous parlent de Mark Carney, de nos engagements. Les gens nous soutiennent, parce qu’ils savent qu’ils ont besoin de quelqu’un qui est fort, pragmatique, quelqu’un comme M. Carney, mais aussi comme François-Philippe qui ont une renommée importante au niveau économique», a-t-il soutenu.

«C’est d’ailleurs important pour moi de l’accueillir ici pour démontrer l’importance que le gouvernement du Canada accorde à une entreprise comme Alstom, aux travailleurs d’ici.»

Le candidat reconnait néanmoins que le scrutin risque d’être serré. «C’est un comté chaud, a-t-il dit. On souhaite être au gouvernement pour défendre nos travailleurs, notre région et s’assurer qu’on puisse accélérer le développement économique régional.»

INVESTISSEMENTS DANS LE TRANSPORT COLLECTIF

Après sa visite, le ministre François-Philippe Champagne s’est voulu rassurant à l’endroit des travailleurs d’Alstom. Il a notamment indiqué qu’un gouvernement libéral allait poursuivre et accélérer ses investissements dans le transport collectif. Il a aussi reconnu qu’il fallait favoriser les contenus québécois et canadiens dans les contrats publics. «On nous a dit qu’il fallait continuer de se battre pour les travailleurs, pour les emplois», a-t-il dit.

D’autres détails suivront…