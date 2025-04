Rémi Massé sillonne la circonscription

La semaine du candidat du Parti libéral dans Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, Rémi Massé, a été ponctuée d’allers-retours dans la circonscription. Il en a profité pour rencontrer de nombreux acteurs économiques et des élus de la région.

Après avoir pris part à une conférence de presse avec Dominic Leblanc, ministre des Affaires intergouvernementales du Canada, chez AMT Moulage à Saint-Cyprien le 7 avril, Rémi Massé s’est déplacé du côté de Montmagny, le 8 avril, afin de participer à un débat électoral contre les candidats du Parti conservateur, Bernard Généreux, et du Bloc québécois, Diane Sénécal.

Le 9 avril, il se trouvait au Témiscouata afin de rencontrer le maire de Lac-des-Aigles, Pierre Bossé. Le libéral en a profité pour parler de développement avec l’élu, et visiter le nouveau centre d'interprétation des salmonidés et des écosystèmes aquatiques. Il s’est ensuite dirigé à Biencourt pour visiter le club de ski ainsi que l’érablière Domaine de BeauFor.

Le lendemain, Rémi Massé était de retour dans Côte-du-Sud pour rencontrer des électeurs sur le terrain et la directrice du Musée maritime du Québec.

APPUIS

Sur sa page Facebook, le candidat libéral a donné son appui aux éducatrices et travailleuses en CPE qui tiendront trois journées de grève consécutives du 14 au 16 avril à moins d’une entente. «Des personnes indispensables pour nos enfants, nos familles et pour notre région. Ces femmes méritent de bonnes conditions de travail à la hauteur de leurs responsabilités!», a-t-il écrit.

Il s’est aussi engagé à maintenir la traverse au quai de Rivière-du-Loup. «Comment un gouvernement peut-il prendre une décision qui va à l’encontre de notre population et de nos acteurs socioéconomiques?», a-t-il questionné.

D’après lui, le gouvernement fédéral a un rôle à jouer pour assurer la pérennité de ce lien historique et patrimonial. «Je mettrai mes énergies, mes connaissances et mon expérience aux services de notre population pour arriver à cet objectif tout en assurant le développement du port de Gros-Cacouna pour les volets commercial et industriel! L’un ne va pas sans l’autre», a-t-il conclu.