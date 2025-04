Une campagne à l’écoute des citoyens de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata

À mi-parcours de cette campagne électorale, Bernard Généreux, député sortant et candidat conservateur dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, dresse un bilan positif des dernières semaines passées majoritairement sur le terrain.

Le Parti conservateur du Canada, sous l’impulsion de son chef, Pierre Poilievre, a mis de l’avant plusieurs mesures qui, selon M. Généreux, répondent aux priorités des Quéébécois. Il cible notamment les aînés, alors que les conservateurs ont promis de rehausser le salaire non imposable jusqu’à 34 000 $, soit 10 000 $ de plus qu’actuellement, de continuer à cotiser à un REER jusqu’à l’âge de 73 ans, tout en maintenant l’âge de la retraite à 65 ans afin de protéger la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et le Régime de pensions du Canada.

En matière de logement, les conservateurs se sont engagés à abolir la TPS sur les nouvelles constructions résidentielles d’une valeur allant jusqu’à 1,3 million de dollars. Ils se sont aussi engagés à libérer rapidement les terrains fédéraux sous-utilisés pour accélérer la mise en chantier de nouveaux logements, en collaboration avec les municipalités.

Dans son communiqué, Bernard Généreux a aussi rappelé que son parti a promis que les travailleurs et les familles profiteraient d’une réduction d’impôt grâce à la baisse de la première tranche d’imposition, qui passera de 15 % à 12,75 %. Avec cette mesure le PCC soutient que les Canadiens pourraient profiter d’économies pouvant aller jusqu’à 900 $ pour un travailleur moyen et jusqu’à 1 800 $ pour une famille à deux revenus.

Face à la montée de la criminalité, les conservateurs ont annoncé leur intention d’imposer des peines de prison à vie aux individus reconnus coupables de crimes graves, notamment pour les cas les plus sérieux de trafic de personnes, de fentanyl ou d’armes à feu illégales.

Bernard Généreux a également tenu à souligner l’importance du dialogue démocratique et des échanges respectueux entre candidats. «Hier soir avait lieu le premier débat de la campagne, organisé par le journal L’Oie Blanche et NousTV. Je tiens à féliciter tous les candidats pour la qualité des échanges et le respect démontré tout au long de la soirée. C’était un bel exercice démocratique, à l’image de ce que notre région sait faire de mieux : débattre dans le respect et l’écoute.»