Bernard Généreux cogne aux portes du Témiscouata jusqu’à Côte-du-Sud

Dans la dernière semaine, le candidat du Parti conservateur dans la circonscription Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata, Bernard Généreux, s’est promené partout sur le territoire afin d’aller à la rencontre des gens. Déjà, il a visité 50 % des municipalités du comté agrandi. Il lui reste les 20 prochains jours de la campagne électorale pour effectuer l’autre moitié.

«Ça va très très vite, ça va très très vite, répète M. Généreux. On n’a pas de temps à perdre». Samedi, le conservateur se trouvait à Sainte-Apolline-de-Patton, avant de se rendre dès le lendemain à Saint-Jean-de-la-Lande. La réponse a été très bonne, selon lui, même au Témiscouata, ce qui l’a surpris. Ce lundi 7 avril, il avait prévu retourner dans la région de Montmagny.

«Quand on rencontre des gens dans des endroits publics, c’est rare qu’ils vont exprimer leur opinion politique, tandis que sur le seuil d’une porte, c’est bien différent», soutient le député qui adore effectuer du porte-à-porte.

M. Généreux avait une peur bleue de se rendre sur le parvis des maisons lorsqu’il a commencé à faire campagne en 2009. Mais il a appris. Pour y arriver, il faut être ouvert d’esprit et à l’écoute, puis aussi remercier les gens d’aller voter, souligne-t-il. «La meilleure façon de rencontrer, de savoir le pouls des gens et de voir leurs intérêts et leurs problématiques, c’est en allant chez eux».

C’est de cette façon qu’il a eu l’idée de mettre sur pied une mesure pour les ainés qui souhaitent continuer de travailler. Lors de sa dernière campagne électorale, les personnes plus âgées lui ont signifié leur désir de rester sur le marché du travail afin de socialiser, et gagner plus d’argent, sans voir leur pension être coupée.

Si un gouvernement conservateur est élu, il veut permettre aux 65 ans et plus de gagner jusqu’à 34 000 $ non imposables (10 000 $ de plus qu’actuellement), et augmenter la limite pour cotiser à un REER de 71 à 73 ans.

Les conservateurs axent aussi leur campagne électorale sur le cout de la vie. «Ce n’est pas d’hier qu’on le dit», souligne le candidat Bernard Généreux. Le Parti conservateur veut remettre de l’argent dans les poches des citoyens en abaissant le taux d’imposition de 15 % à 12,5 %, et réduire d’autres taxes aussi.

Quand le député rencontre les électeurs, c’est cet aspect qui les interpelle le plus, assure-t-il. «Le cout de la vie a augmenté de façon exponentielle et le salaire n’a pas suivi, même s’il y a eu des augmentations importantes dans les dernières années. Ça n’a pas suivi le taux d’inflation et les taux d’intérêt.»

ADVERSAIRES

Bernard Généreux se réjouit d’avoir des adversaires d’autres grands partis à ses côtés pour cette campagne électorale : Rémi Massé pour le Parti libéral du Canada, Diane Sénécal pour le Bloc québécois et Iseult L’Heureux Hubert pour le Nouveau parti démocratique. «Je suis très heureux de ça. C’est ça la démocratie. C’est fantastique!», a lancé le député.

Il observe les autres candidats de la région et il est d’avis qu’ils mènent une bonne campagne. «On n’est pas dans les attaques personnelles […] Ils ont leur opinion politique et je les respecte à 100%. La population va décider laquelle de l’offre électorale est la meilleure pour elle», confie M. Généreux.

C’est une bonne nouvelle que plus de candidats soient sur le terrain pour écouter les citoyens et leurs préoccupations, selon lui.