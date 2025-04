Élections 2025 : des bulletins de vote bien garnis dans la région  

La campagne électorale fédérale est commencée depuis quelques jours déjà. Plusieurs candidats ont effectué des annonces et des rencontres de presse. Certains ont même accueilli leur chef. Mais voilà qu’ils ne sont plus seuls sur les rangs.

Les électeurs des deux circonscriptions du territoire du KRTB, celle de Côte-du-Sud – Rivière-du-Loup – Kataskomiq – Témiscouata et l’autre de Rimouski-La Matapédia comptent maintenant, respectivement, sur 7 et 8 candidats. Tous les grands partis sont représentés.

La période de candidature pour l’élection générale du 28 avril s’est conclue le 7 avril. Et même si la liste définitive sera disponible dès le 9 avril, il est déjà possible de constater que les bulletins de vote seront bien remplis et les choix ne manqueront pas.

Dans la circonscription de Côte-du-Sud – Rivière-du-Loup – Kataskomiq – Témiscouata, les électeurs devront d’abord décider s’ils souhaitent redonner leur confiance à Bernard Généreux du Parti conservateur du Canada.

Si ce n’est pas le cas, Rémi Massé (Parti libéral du Canada), Diane Sénécal (Bloc québécois), Iseult L’Heureux Hubert (Nouveau parti démocratique), Alexie Plourde (Parti vert du Canada), Jean-François Morin (Parti populaire du Canada) et Thibaud Mony (Parti rhinocéros) tenteront d’obtenir leur vote.

RIMOUSKI-LA MATAPÉDIA

Plus à l’est, dans la circonscription de Rimouski-La Mitis, qui compte sur le territoire de la MRC Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas du Bloc québécois tente de conserver son rôle d’élu.

Il est toutefois mis au défi par Nancy Joannette (Parti conservateur du Canada), Alexander Reford (Parti libéral du Canada), Salomé Salvain (Nouveau parti démocratique), Taraneh Javanbakht (Parti populaire du Canada) et Lysane Picker-Paquin (Parti rhinocéros).

Deux candidats se sont aussi présentés comme indépendants : Noémi Bureau-Civil et Tommy Lefebvre.

Les jours du vote par anticipation sont prévus les 18, 19, 20 et 21 avril 2025.