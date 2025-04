Rémi Massé à la rencontre des travailleurs du secteur du bois d’œuvre

Le candidat libéral dans la circonscription de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, Rémi Massé, s’est rendu le jeudi 3 mars à Saint-Pamphile pour aller à la rencontre des travailleuses et travailleurs de l’industrie du bois d’œuvre, l'un des piliers économiques de la région.

M. Massé a échangé notamment avec des employés et des dirigeants de la scierie Bois Daaquam du Groupe Lebel, qui exploite à lui seul une douzaine d’usines dans la circonscription, notamment au Témiscouata et au Kamouraska. Le candidat du Parti libéral du Canada a tenu à entendre directement leurs préoccupations face aux incertitudes qui pèsent sur le secteur, notamment les impacts du conflit commercial avec les États-Unis et les défis liés à la main-d’œuvre.

«J’ai vu aujourd’hui des travailleuses et des travailleurs fiers, engagés, mais inquiets pour l’avenir. Derrière les chiffres, les mesures hostiles de l’administration Trump, il y a des familles d’ici qui dépendent de cette industrie. Mon rôle est d’être à leur écoute et de les rassurer quant à la volonté du gouvernement de protéger ce secteur face aux menaces actuelles», a déclaré Rémi Massé.

Le candidat libéral a soutenu que le Parti libéral du Canada, sous la direction de Mark Carney, défend activement le secteur forestier canadien dans le cadre du différend sur le bois d’œuvre et travaille à identifier des solutions concrètes pour renforcer l’industrie. Il a notamment souligné l’importance d’appuyer la deuxième et la troisième transformation du bois afin de maximiser les retombées économiques pour les communautés. M. Massé a également rappelé que le gouvernement de Mark Carney s’est engagé à doubler le taux de construction résidentiel qui passerait à 500 000 logements par an, une initiative qui créera des débouchés supplémentaires pour le secteur du bois d’œuvre.

«Nous devons protéger ces emplois de qualité, appuyer nos entreprises régionales et assurer la prospérité de nos communautés forestières. Les gens de Saint-Pamphile, des communautés avoisinantes, tout comme celle du Témiscouata, et l'ensemble de la circonscription, méritent d’être entendus et appuyés », a-t-il ajouté.

M. Massé s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec les acteurs de l’industrie et les communautés locales afin de trouver des solutions durables pour assurer la pérennité de ce secteur névralgique pour l’économie régionale.