«Dans une guerre tarifaire, le silence coûte cher» - Diane Sénécal

Le lendemain de l’annonce de tarifs douaniers par le président américain Donald Trump à une soixantaine de pays, la candidate du Bloc québécois dans la circonscription Côte-du-Sud - Rivière-du-Loup - Kataskomiq - Témiscouata croit que le Québec doit avoir une voix forte au parlement fédéral d’Ottawa afin que ses intérêts, et ceux des régions, soient représentés.

«Bien sûr, le Bloc québécois ne sera jamais au pouvoir au gouvernement […] ce n’est pas ça qu’on vise», souligne la représentante bloquiste. Dans le contexte actuel, où un gouvernement libéral ou conservateur aura à négocier avec M. Trump, poursuit Mme Sénécal, les enjeux de la province se doivent d’être protégés.

Lors de la conférence de presse de M. Trump, le 2 avril, ce dernier est resté évasif quant aux tarifs réservés au Canada, indique Mme Sénécal. Et son imprévisibilité n’est pas rassurante, ajoute-t-elle. Ainsi, la candidate soutient qu’il est important de se préparer et d’adopter des contre-tarifs ciblés et raisonnables en réponse aux mesures américaines tout en protégeant les entreprises locales.

Le Bloc québécois propose diverses mesures à adopter dans trois secteurs différents pour protéger l’économie de la province. Du côté de la foresterie, le parti exige que le gouvernement du Canada mette un terme à l’imposition arbitraire de tarifs sur le bois québécois. Il propose donc une charte du bois fédérale pour favoriser l’utilisation du bois québécois et un soutien aux transformations secondaire et tertiaire du bois.

En agriculture, le BQ désire protéger la gestion de l’offre et investir dans la relève. Pour y arriver, il souhaite redéposer son projet de loi sur la question, tout en exigeant des mesures pour aider l’agriculture biologique, la culture en serre et l’achat local. Le parti désire aussi qu’une stratégie pour soutenir la consommation de produits d’ici soit mise en place, notamment par des frais postaux avantageux pour les petites et moyennes entreprises et des frais d’interchange facturés aux commerçants.

Diane Sénécal affirme aussi qu’il faut soutenir l’innovation de nos entreprises en investissant dans la recherche, le développement et les technologies de pointe pour accroitre la compétitivité et l’autonomie du Québec. «Dans une guerre commerciale, l’arme la plus puissante, c’est la capacité d’innover».

Davantage de détails suivront…