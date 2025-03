Maxime Blanchette-Joncas présent au conseil général du Bloc québécois

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, prenait la parole ce samedi 29 mars à Sherbrooke devant des centaines de militants pour dévoiler son équipe de 78 candidates et candidats, dont le candidat de Rimouski–La Matapédia, Maxime Blanchette-Joncas. L’événement fut aussi la rampe de lancement de la plateforme électorale contenant les propositions du parti aux Québécois.

«Les Québécois ont raison d’être inquiets. Mais le contexte volatile du moment peut jouer pour nous. C’est peut-être l’occasion de faire plus, de faire mieux, d’être créatifs, d’être résilients, d’être indomptables. Imaginez, dans ce contexte-là, le potentiel de la balance du pouvoir. C’est donner aux Québécois le pouvoir, à utiliser de façon responsable, d’imposer que le Québec comme partenaire soit respecté dans une négociation», a déclaré M. Blanchet.



Des délégués de toutes les régions du Québec se réunissaient à Sherbrooke pour rencontrer l’équipe de candidats et de candidates du Bloc Québécois, composée d’hommes et de femmes d’une grande qualité, issus de sphères de la société aussi diverses que le droit, la culture, le génie, l’environnement et plus encore.



Le parti a ensuite adopté sa plateforme électorale, basée sur trois thèmes fondamentaux : la résilience économique face à la menace Trump, l’identité québécoise et l’environnement.